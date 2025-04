Abschaltung des UKW-Senders N-JOY in Süderlügum

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung des Hörfunks in Schleswig-Holstein wird der UKW-Sender des Programms N-JOY, vom NDR in Niebüll Süderlügum am 9. April 2025 abgeschaltet. Diese Maßnahme ist ein weiterer Schritt zur optimierten Versorgung und verbesserten Übertragungstechnologie, die durch DAB+ bereitgestellt wird.

Bereits am 24. Januar 2025 wurde ein weiterer DAB+ Sender des NDR am Standort Niebüll-Stadt in Betrieb genommen. Dieser sendet auf Block 12B (225,648 MHz) und sorgt seitdem für eine hervorragende DAB+ Versorgung aller acht Hörfunkprogramme des NDR, einschließlich N-JOY, in Nordfriesland. Die genauen Details zur DAB+ Versorgung in Schleswig-Holstein können auf www.dabplus.de/sh eingesehen werden.

Die Abschaltung des UKW-Senders von N-JOY betrifft die Region nördlich von Süderlügum entlang der deutsch-dänischen Grenze bis nach Jardelund und südlich bis Stedesand und Stadum.

Die Hörerinnen und Hörer können das Programm von N-JOY weiterhin über DAB+ empfangen. Darüber hinaus stehen auch alternative Empfangsmöglichkeiten zur Verfügung: die ARD-Audiotheksapp, der Empfang per DVB-T2, die N-JOY App und die Webseite www.n-joy.de, per Satellit sowie per Internet. Genauere Informationen zu den unterschiedlichen Verbreitungswegen gibt es unter www.ndr.de/technik.

Der Mehrwert von DAB+

Die Vorteile des terrestrischen Digitalradios DAB+ sind vielfältig. Die NDR Radioprogramme sind in besserer Ton-Qualität zu hören: Der Empfang ist rauschfrei und das Klangbild stabil und klar. Zuhörende können am Empfangsgerät außerdem digitale Zusatzdienste abrufen wie Songtitel, CD-Cover, Bilder der Moderatorinnen und Moderatoren, dazu die Schlagzeilen der aktuellen NDR Nachrichten sowie das Wetter. Voraussetzung ist ein Digitalradiogerät mit entsprechendem Display. Die visuelle Untertitelung erleichtert es Menschen mit Hörbehinderungen, die NDR Radioprodukte zu nutzen.

DAB+ verbraucht zudem bei der Ausstrahlung weniger Strom als UKW. Anders als beim Webradio ist kein Datenvolumen erforderlich. DAB+ ist, wie UKW, immer anonym und kostenfrei. Auch unterwegs im Auto gibt es ungestörten Hörgenuss: Nahezu alle Autobahnen im norddeutschen Sendegebiet sind mit DAB+ versorgt. Neuwagen haben ein DAB+ fähiges Radio, bei längeren Fahrten entfällt ein manueller Frequenzwechsel.

Die Bedienung ist für die Hörerinnen und Hörer denkbar einfach: Das digitale Empfangsgerät sucht automatisch nach Digitalradio-Programmen und listet diese auf. Es wird lediglich der Name des gewünschten Programms ausgewählt. Mit Hilfe simpler Menüs können die begleitenden Informationen zum laufenden Programm angezeigt werden.

Zum DAB+ Programmangebot des NDR gehören die NDR 1 Programme, NDR 2, NDR Kultur, NDR Info und N-JOY, die alle auch weiterhin über UKW empfangbar sind. Exklusiv im Digitalradio können Radiohörende zudem NDR Schlager, NDR Blue und NDR Info Spezial einschalten.

Bereits heute gibt es eine Vielzahl an Empfangsgeräten, die neben UKW auch die Digitalradioprogramme empfangen können (mehr zu Digitalradios unter www.dabplus.de/radios).

Einen Gesamtüberblick über den geplanten DAB+ Ausbau des NDR finden Sie hier.

Für individuelle Fragen erreichen Interessierte den NDR unter www.ndr.de/technik sowie über die kostenlose Service-Hotline 08000/637099. Fachleute beantworten täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr alle Fragen rund um den digitalen Empfang.