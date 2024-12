9 Gründe, warum wir Weihnachtsmärkte lieben

Stand: 02.12.2024 09:01 Uhr

Weihnachtsmärkte sind in der Vorweihnachtszeit die gemütlichsten, geselligsten und fröhlichsten Orte jeder Groß- und Kleinstadt. Eine Liebeserklärung an Glühwein, Schmalzkuchen und Co.