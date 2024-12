Stand: 24.12.2024 00:00 Uhr Adventskalender: Tickets für die N-JOY Starshow gewinnen

Juhu! Wir öffnen ein Türchen vom NDR Adventskalender! Und was steckt drin? Ein ganz besonderes Geschenk von N-JOY.

Ein Weihnachtsgeschenk könnt ihr euch in diesem Jahr mit ein wenig Glück selber machen: Wir verlosen 2x2 Tickets für die N-JOY Starshow 2025 mit The Chainsmokers, badmómzjay, Esther Graf und Alle Farben!

Gewinnt 2x2 Tickets für die N-JOY Starshow

So gewinnt ihr die Tickets

Wer folgendes Quiz knackt und anschließend das Gewinnspielformular ausfüllt, landet automatisch in unserer Lostrommel. Unter allen Quizknackern wird dann der glückliche Gewinner ausgelost. Viel Erfolg!

Einsendeschluss ist Dienstag, 24. Dezember 2024, 23.59 Uhr.

Zum Quiz Das witzige Weihnachtsquiz Wir präsentieren 24 witzige Fragen rund um Weihnachten. Wer alle löst, kann an unserer Weihnachtsverlosung teilnehmen und Tickets für die N-JOY Starshow 2024 gewinnen. Quiz

