Neun Schritte für die perfekte Sommer-Vorbereitung Stand: 02.04.2025 08:50 Uhr Die Tage werden wieder länger und wärmer. Zeit, Kleidung, Wohnung und Garten langsam auf die warme Jahreszeit vorzubereiten.

Jetzt, wo die Temperaturen sich zumindest in der zweiten Tageshälfte wieder im zweistelligen Bereich bewegen, können wir endlich wieder auf dem Balkon oder im Garten rumwuseln, um voller Vorfreude die schönste Zeit des Jahres vorzubereiten. Eine kleine To-Do-Liste, die dafür sorgt, dass ihr entspannt durch den Frühling und den Sommer kommt:

1. Packt die Sonnenbrillen aus!

Jetzt heißt es wieder: Augen zusammenkneifen und durch! Oder einfach Sonnebrille rausholen, abstauben und sich mit einer mysteriösen Aura umgeben. Funktioniert nicht nur gegen fiese Sonnenstrahlen, sondern auch bei Augenringen ...

2. Fahrrad fit machen

Endlich wieder Fahrrad fahren, ohne dass die Hände abfrieren, wir komplett durchnässt oder mit Sturmfrisur am Ziel ankommen. Aber bevor wir uns auf das Fahrrad schwingen, ist noch ein kurzer Check angesagt: Sind die Reifen in Ordnung, funktioniert das Licht oder verschwindet das Rad noch unter Spinnenweben und Dreck?

3. Sommerreifen aufs Auto

Die Umwelt freut sich, wenn wir jetzt seltener das Auto benutzen. Für Getränkekisten oder Wocheneinkäufe ist ein Auto allerdings doch deutlich praktischer. Deshalb: Ab in die Werkstatt und die Sommerreifen aufziehen! Vielleicht gönnt ihr euch auch noch einen kleinen Abstecher zur Waschanlage, um den Winterdreck abzuspülen ...

4. Fit werden

Ein Glück, dass es wieder viel mehr Spaß macht sich zu bewegen, wenn es draußen etwas wärmer und heller ist. Da spricht doch eigentlich nichts gegen eine kleine Runde laufen nach der Arbeit, um den Kopf frei zu bekommen und (wieder) fit zu werden.

5. Generalüberholung im Kleiderschrank

Im Frühjahr sollte am Besten alles hübsch, neu und luftig sein. Doch noch überlagern Strickpullis und warme Jacken eure Shirts und Jeansjacken? Werft Handschuhe, Schals, dicke Pullis und schmuddelige T-Shirts aus dem Schrank, damit Tops, Kleider und Shorts langsam wieder zum Vorschein kommen. So habt ihr auch einen besseren Überblick, was euch für die kommende Saison noch fehlt.

6. Frühjahrsputz

Klar, sobald die Sonne rauskommt, sieht man jedes Staubkorn auf dem Boden und jede Schliere am Fenster. Jetzt heißt es: Ran an den Schmutz! Danach fühlt ihr euch wieder wohl in eurer Wohnung.

7. Balkon und Garten aufhübschen

Blumen umtopfen, Geländer und Balkonmöbel schrubben ... Muss alles gemacht werden. Euer Balkon hat so lange Zeit im Winterschlaf verbracht, dass er eine Grundreinigung verdient hat. Zur Belohnung könnt ihr euch ein erfrischendes Getränk in der Sonne gönnen.

8. Licht und Heizung aus

Monatelang sind unsere Lampen und Heizungen auf Hochtouren gelaufen. Bald heißt es: Alles runterdrehen und sich über niedrigere Strom- und Heizkosten freuen.

9. Urlaubsplanung

Wenn es bei uns im Norden zwar schon sonnig, aber noch etwas frisch ist, lässt es sich besonders gut vom Strandurlaub im Süden träumen: Schnappt euch den Laptop, setzt euch mit einer Decke auf den Balkon und träumt vom Urlaub im Warmen!

