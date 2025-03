Diese 7 Dinge kennen nur Allergiker Stand: 17.03.2025 10:00 Uhr Frühling und Sommer sind die schönsten Jahreszeiten? Viele Menschen mit Heuschnupfen sehen das anders - und sind dankbar für jeden Regen.

Spaßbremse! Ein Stempel, der vielen Allergikern schnell aufgedrückt wird. Klar, Grillen im Garten macht Spaß. Ein Spaziergang im Sonnenschein auch. Und bei offenem Fenster schlafen ist ein Traum. Zumindest theoretisch, in einer pollenfreien Traumwelt. In der realen Welt, in der Pollen im Frühjahr und Sommer praktisch immer und überall herumgeistern, werden die schönsten Momente schnell zum Horror - und Allergiker zu Spielverderbern. Kennt ihr? Dann kommen euch diese sieben Dinge wahrscheinlich auch sehr bekannt vor ...



1. Beim schönsten Wetter hofft ihr heimlich auf Regen

Dafür haben eure Freunde kein Verständnis, denn schon beim ersten Regentropfen würdet ihr am liebsten einen Freudentanz aufführen und das Fenster aufreißen.

2. Grillen im Garten klingt nach Folter

Es gibt Tage, da will man einfach nur im Bett liegen bleiben.

3. Egal in welcher Hose, Jacke oder Tasche - irgendwo habt ihr immer Taschentücher

Niemals, wirklich niemals geht ihr ohne Taschentücher irgendwo hin.

4. Ein Bett im Rapsfeld ist nicht romantisch, sondern tödlich

Nein, einfach nein! Schon beim Anblick des Bildes müsst ihr wahrscheinlich niesen.

5. Ein Spaziergang ist nur drin, wenn die Hausapotheke im Bollerwagen mitkommt

Spazieren gehen? Am Wasser vielleicht. Aber ansonsten eigentlich lieber nicht!

6. Ihr habt die Wahl: Schwitzen oder Allergieanfall

Vor dem Fenster warten die Pollen, im Haus sind es gefühlte 70 Grad - und ihr habt die Wahl: Nutzt ihr die Nacht, um frische Luft in die Wohnung zu lassen und riskiert einen riesigen Allergieanfall oder lasst ihr die Fenster geschlossen und zergeht vor Hitze oder miefiger Luft?

7. Ein Teil in euch sehnt sich ständig den Winter herbei

Alternativ: Ihr wünscht euch ein Leben in einem hermetisch abgeriegelten Raum. Beides macht euch bei Freunden oder Familie aber nicht gerade beliebt ...

In diesem Sinne: Haltet durch!

