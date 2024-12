10 Last-Minute-Geschenke, die Heiligabend retten Stand: 16.12.2024 11:23 Uhr Geschenke auspacken liebt jeder, Geschenke besorgen ist purer Stress. Falls euch wenige Stunden vor dem Fest immer noch Ideen fehlen: kein Grund zur Panik. 10 Geschenke, die euer Weihnachtsfest retten!

Wenn wirklich gar nichts mehr geht, hilft nur noch das Internet! Last-Minute-Geschenke mit Charme zum Ausdrucken und Verschenken gibt es hier in Massen. Also klickt euch einfach zum perfekten Geschenk. Wir haben 10 Geschenkideen, die wirken, als hättet ihr euch tagelang den Kopf auf der Suche nach dem optimalen Geschenk zerbrochen.

Hörbücher: hinsetzen und genießen

Lachen, weinen, gruseln - mit einem Hörbuch oder einem Hörbuch-Abo verschenkt ihr alle Gefühle auf einmal. Mit Dan Brown tauchen eure Liebsten in die gruselige Geheimbund-Welt der Illuminati ein, kitschige Romane zaubern nach einem stressigen Tag ein Lächeln ins Gesicht und Fakten-Liebhaber bekommen die Infos ganz wie nebenbei in den Kopf - nur durch zuhören. Anbieter wie Audible, Bookbeat oder Bücher.de bieten monatliche Abos (ab circa 10 Euro) an. Einzeln verschenken geht natürlich auch und bringt den Beschenkten ruhige und entspannte Stunden.

eBooks: Das Bücherregal schonen

Leseratte? Schenkt eBooks statt gedruckter Bücher. Das geht erstens auch noch in letzter Minute und zweitens wiegt ein eBook-Reader nur wenige 100 Gramm: für den Urlaub oder das überfüllte Bücherregal dankbar. Vor- und Nachteil der eBooks: Echte Schnäppchen gibt es nur bei unbekannten Autoren, Preise für digitale Bücher sind nah an dem Preis für die gedruckte Version. Aber: Es gibt auch Flatrates ab etwa 10 Euro im Monat bei Amazon oder Skoobe. Einzelne eBooks oder Gutscheine gibt es sogar beim Discounter. Der Dienst Readfy.com bietet mehrere Tausend kostenlose eBooks an - meist von unbekannten Autoren.

Uuuuund, Action!

Von einem Wolkenkratzer herunter laufen, ein Fotoshooting mit Schlangen, mit Freunden aus einem Escape-Room ausbrechen, aus einem Flugzeug springen, eine Kanu- oder Quad-Tour oder ein Surfkurs: Viele Nervenkitzel-Geschenke sind für Gruppen super, aber auch ein Gutschein für eine Person sorgt für Abwechslung im Alltag. Denn: Wir sollten alle öfter ein erstes Mal haben, dann nehmen wir die Zeit viel intensiver wahr - und es entstehen einmalige Erinnerungen. Und nach so viel Zeit zu Hause, genießen wir die Vorfreude auf Unternehmungen doppelt. Angebote für Freizeitbespaßung mit Adrenalin-Kick bieten Seiten wie Groupon, Jochen Schweizer oder MyDays an. Tipp: Immer auch die Partnerwebseite des tatsächlichen Anbieters checken. Die Bilder auf den Gutschein-Seiten sind oft Symbolbilder.

Streaming: Hollywood für zu Hause

Im Winter ist Seriensaison: Sofern noch nicht - oder noch nicht alle Anbieter - vorhanden, ist ein Streaming-Abo das perfekte Geschenk. Egal, ob ihr euch für Netflix, Sky, Disney+ oder Amazon entscheidet - bei den Abo-Modellen ist für jeden etwas dabei. Für Liebhaber alter Filmklassiker werdet ihr bei Alternativen wie Mubi fündig. Hier gibt's handverlesene Klassiker und Independent-Filme.

Dinner: So wird Essen zum Erlebnis

Essen in totaler Dunkelheit, jeder Lichtpunkt sticht ins Auge, doch die Sinne sind geschärft. Das Getränk steht auf zwei Uhr, der Brotkorb irgendwo in der Mitte: Gourmet-Fans lieben gutes Essen, an einem ungewöhnlichen Ort oder einer seltenen Kulisse. So macht nicht nur das Essen, sondern auch das Erlebnis noch mehr Spaß. Veranstaltungsanbieter wie Krimidinner, Jochen Schweizer oder MyDays bieten Abendessen im Dunkeln, ein Candle-Light-Dinner im Flugzeug, Krimi-, Grusel- oder Märchendinner oder auch ein Menü im Salzwerk an.

Apps: schnell, unkompliziert und universal einsetzbar

Smartphone-Apps verschenken ist eine super Idee - nicht nur, um Techies eine Freude zu machen. Apps gibt es schließlich zu jedem Themengebiet, von Progressiver Muskelentspannung über Bildbearbeitung bis hin zu tollen Spielen. Das geht schnell, unkompliziert und wirklich auf den letzten Drücker. Über iOS ist es ganz einfach: Im AppStore die passende App zum Verschenken suchen und beim Pfeil nach oben das "Geschenk" auswählen. Android-User kaufen einfach Geschenkkarten, einpacken, fertig!

Abo-Boxen: Vielfalt per Post

Boxen-Power unterm Weihnachtsbaum: Abo-Boxen gibt es für fast alle Vorlieben! Für Hundeliebhaber und Katzenfans (mauz und wauz), Feinschmecker (foodist, gourmondo), Gemüseliebhaber (grüne Kiste), Bücherwürmer (heymann) und auch für Kaffeegourmets (coffeecircle, happycoffee). In den Abo-Boxen stecken neue Produkte, oft ist aber bereits davor auf der Website aufgelistet, was geliefert wird. Tipp: Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, kann die Abo-Box teils auch nur einmal verschenken und auch zu einem späteren Zeitpunkt. An Heiligabend würde so nur eine Karte überreicht werden.

Musik: Tanzen, bitte!

Musik-Freaks freuen sich nicht nur über Schallplatten, sondern meist auch über Streaming-Dienste. Ob Spotify, Tidal, Napster, Deezer oder Apple Music: Die Auswahl ist groß, der Preis überall recht ähnlich. Zwischen 10 und 12 Euro kostet ein Monatsabo für eine Person.

Zeitschriften: für Fakten-Checker

Spiegel, FAZ, Cosmopolitan, In Touch & Co.: Jeder liest ein anderes Magazin. Warum also nicht ein Abo für die Lieblingszeitung verschenken - denn die Laufzeit könnt ihr meist selbst festlegen. Wer der Meinung ist, gedruckte Magazine wären soooo 90er, kann auch die digitale Version verschenken. Oft bieten die Zeitschriften das sowieso (teils nur noch) an. Tipp: Nicht in die Abo-Falle tappen. Am besten gleich nach der Bestellung eine Kündigung per Mail hinterherschicken.

Menschen helfen: für ein gutes Gefühl

Das Geschenk für ein gutes Gewissen und alle, die sich über den alljährlichen Konsumrausch beschweren: Spenden-Geschenke stehen symbolisch für die Arbeit gemeinnütziger Einrichtungen, wie etwa Oxfam. Hier könnt ihr zum Beispiel Trinkwasser für 50 Menschen (44 Euro), eine Ziege (28 Euro) oder auch Schulgebühren für ein Kind (34 Euro) verschenken und damit Familien und Kindern auf der ganzen Welt helfen. Das ist der wahre Geist von Weihnachten: Nächstenliebe.

Konzert oder Kultur: einen Abend feiern

Party hard? Ja. Weihnachten ist einfach perfekt, um die kommende Konzertsaison vorzubereiten. Noch schnell die Termine checken, Karten online kaufen und direkt ausdrucken. Das schönste an Konzert-Geschenken: Es gibt zwei Mal Spaß, an Heiligabend und am Konzertabend. Man schickt ja schließlich niemanden alleine auf ein Konzert. Wenn die Eltern lieber keine Konzerte besuchen wollen, versucht es mit einem Theaterabo. Damit überlässt man ihnen selbst die Auswahl der Veranstaltung.

Wellness: ein Tag nur für dich

Einfach entspannen: Viele Saunen und Bäder bieten Guthaben- oder Geschenkkarten an, die man individuell aufladen und verschenken kann. Wer mehr Geld ausgeben möchte, der kann auch nach einem Wellness-Hotel oder einem Wellness-Gutschein suchen und ein romantisches Wochenende zu zweit verschenken. Genau das richtige Geschenk für Wellness-Fans und alle, die zwischendrin eine Auszeit brauchen.

