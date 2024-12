Weihnachten: Fun Facts rund ums Fest Stand: 16.12.2024 12:11 Uhr Na, ein bisschen Angeberwissen für den Smalltalk unterm Weihnachtsbaum gefällig? Kriegen wir hin.

Was hilft am besten gegen festtägliche Magenbeschwerden? Und welcher Fisch bringt nicht nur Appetit, sondern auch Glück? Das und mehr erfahrt ihr in unseren Fun Facts rund ums Thema Weihnachten.

Paket-Schlacht

Rund 435 Millionen Pakete werden 2024 voraussichtlich in der Weihnachtszeit in Deutschland von Unternehmen an private Haushalte zugestellt. Insgesamt fahren die Transporter laut Schätzungen des Bundesverbands Paket und Expresslogistik in dieser Zeit rund 735 Millionen Sendungen durch die Gegend.



Stiller Hit

Das Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht" stammt aus dem Jahre 1816 vom damaligen Hilfspfarrer Joseph Mohr und wurde in über 300 Sprachen und Dialekte aus aller Welt übersetzt.



Glückskarpfen

Der weihnachtliche Karpfen hat's in sich: So sollen nach überliefertem Glauben die zusammengesetzten Kopfknochen des Fisches eine Gestalt formen, die an den Heiligen Geist erinnert. Außerdem gibt es einen alten Brauch, eine Karpfenschuppe aufzubewahren, damit das neue Jahr viel Geld einbringt.



Wo landet die Post an den Weihnachtsmann?

In Deutschland gibt es sieben offizielle Weihnachtspostämter, in denen Briefe an den Nikolaus, das Christkind oder an den Weihnachtsmann eintrudeln. Der Weihnachtsmann, das Christkind und der Nikolaus erhalten jedes Jahr mehrere Hunderttausend Kinderbriefe.



Weihnachtspost international

Der Weihnachtsmann und das Christkind haben natürlich nicht nur Postfilialen in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Wenn ihr euren Wunschzettel direkt an den Nordpol schicken wollt, dann gilt folgende Adresse auf Grönland: Santa Claus Nordpolen, Julemandens Postkontor, DK-3900 Nuuk.



Was hilft gegen das Völlegefühl nach dem Festessen?

Stollen, Glühwein, Gänsebraten mit Rotkohl und Kartoffelklößen. Alles durcheinander und von allem zu viel kann zu unangenehmen Nebenwirkungen führen. Gegen das Völlegefühl kann Ingwerwasser helfen, weil es die Verdauung anregt. Einfach fünf Zentimeter Ingwerwurzel in Scheiben schneiden, mit einem Liter kochendem Wasser übergießen und 20 Minuten ziehen lassen.



Last-Minute-Panik?

Last Minute Shopping? Längst nicht bei allen! Laut einer Umfrage auf dem Jahr 2024 kauft die Mehrheit der Deutschen die Weihnachtsgeschenke im Zeitraum vom 1. bis zum 22. Dezember. Rund 3,2 Prozent der befragten Männer geben an, ihre Einkäufe auf den letzten Drücker am 23. oder 24. Dezember zu erledigen. Bei den Frauen sagen dies 1,4 Prozent.



Weihnachtsverbot!

In England war Weihnachten zwischen 1647 und 1660 verboten. Das damalige Staatsoberhaupt Oliver Cromwell hielt es für unmoralisch, an einem der heiligsten Tage des Jahres zu feiern. Wer also in ausgelassener Stimmung erwischt wurde, musste mit hohen Haftstrafen rechnen.



Geschenke pimpen

Daniel Howard, Marketingprofessor der Southern Methodist Universität in Dallas, kam in einer Studie zu dem Ergebnis: Verpackte Geschenke werden vom Empfänger mehr gemocht als unverpackte. Allein der Anblick des Geschenkpapiers sorge für gute Laune.

Dieses Thema im Programm: N-JOY | Die N-JOY Morningshow | 24.12.2024 | 06:00 Uhr