Jugendliche blicken optimistisch in die Zukunft Stand: 18.10.2024 12:00 Uhr Unter jungen Menschen in Deutschland ist die Angst vor einem Krieg in Europa ist gewachsen. Das zeigt die neue Shell-Jugendstudie. In ihre persönliche Zukunft blickt eine Mehrheit der Befragten aber mit Zuversicht.

von Pastor Marco Voigt

Da habe ich doch tatsächlich aufhorchen müssen: "Jugendliche blicken trotz Angst vor Krisen optimistisch in die Zukunft." So lautet kurz zusammengefasst das Ergebnis der neuen Shell-Jugendstudie, das in dieser Woche veröffentlicht worden ist. Wie bitte? Die Jugend ist optimistisch? Das ist bei allem, was ich sonst so in den Nachrichten höre, doch kaum zu glauben.

Jugendliche interessieren sich verstärkt für Politik

Aber auch, wenn ich mir das Ergebnis genauer anschaue, bleibt es dabei: Natürlich sehen die jungen Menschen zwischen zwölf und 25, dass vieles falsch läuft in dieser Welt. Sorgen und Ängste sind da. Auf der anderen Seite interessieren sich die Jugendlichen aber verstärkt für Politik und positionieren sich. Die Erkenntnis, dass manches gerade nicht so gut läuft, führt bei ihnen nicht dazu, dass sie der Politik den Rücken kehren.

Corona-Krise hat besonders Jugendliche hart getroffen

Stattdessen gibt es eine sehr hohe Zustimmung zur Demokratie als Staatsform und ein hohes Vertrauen in Institutionen. Wie ist das zu erklären? Angesichts von Kriegen in der Ukraine und in Nahost, Klimakrise und - noch nicht so lange her - der Corona-Krise? Die Forscher sagen: Ja, genau hier liegt wohl die Antwort: Vor allem junge Menschen hat die Corona-Krise mit Lockdown und Schulschließungen besonders hart getroffen. Klassenfahrten und Schulentlassungsfeiern wurden ersatzlos gestrichen. Viele haben sehr darunter gelitten. Das war prägend. Jugend kann man eben nicht nachholen.

Und doch haben viele junge Menschen eines daraus gelernt: Wir können das schaffen. Wenn wir zusammenhalten und vernünftige Entscheidungen treffen, überstehen wir auch heftigste Krisen. Das gibt den jungen Menschen ein gewisses Grundvertrauen. Und mir geben diese Studie und die junge Generation Hoffnung.

