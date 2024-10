Generation Krise: Angst vor Krieg und dennoch zuversichtlich

Die derzeitigen Kriege und weltpolitischen Spannungen haben auch bei Jugendlichen Spuren hinterlassen: Mehr als achtzig Prozent haben Angst vor einem Krieg hier in Europa. Das zeigt die 19. Shell-Jugendstudie, das große Standardwerk der Jugendforschung in Deutschland, das seit 1953 meist alle fünf Jahre erscheint. Auffällig ist dieses Mal: Trotz vielfältiger gesellschaftlicher Krisen blicken so viele Jugendliche wie noch nie überraschend zuversichtlich auf die Zukunft der Gesellschaft. Jedoch sieht der Blick auf ihre eigene Zukunft anders aus.