Weihnachtshörspiel thematisiert Superkräfte "Liebe und Frieden" Stand: 21.12.2023 11:00 Uhr Auch 2023 sendet die Kirche im NDR ein Weihnachtshörspiel. In der Erzählung machen sich die Schwestern Kim und Emma auf die Suche nach dem Geheimnis von "Omas Superkräften". Worum geht es in der Geschichte?

von Pastor Oliver Vorwald

Oma lächelt ihr Omalächeln. "Stärke ist keine Superkraft, sucht euch eine andere." Sagt sie zu Kim und Emma. Dann stirbt sie, ausgerechnet vor Weihnachten. Also ziehen Kim und Emma los. Von ihrer Suche nach der Superkraft fürs Leben und speziell für die Festtage erzählt das Weihnachtshörspiel der Kirche im NDR.

Renommierte Schauspielerinnen und Schauspieler in Sprechrollen

Was es neben solch einer Story sonst noch braucht, sind die Mitwirkenden. Zum Ensemble des diesjährigen Weihnachtshörspiels gehören drei re-nommierte Schauspielerinnen und Schauspieler aus Film- und Theater. "Ich finde, es sollte besinnlich und aber auch fröhlich sein, besonders in der heutigen Zeit", sagt Verena Reichhardt, die die Oma spielt. Und die Message, die dahinter stehe. Jetzt in dem Fall gehe es ja um die Superkraft Liebhaben, ergänzt Carolin Eichhorst. Sie spielt die Kim. "Was soll ich da noch sagen? Das ist's bereits. Ist doch wunderbar das", so Rainer Frank. Er ist in der Rolle des Erzählers zu hören.

Natürlich sind auch wieder Kinderdarstellerinnen dabei. Einmal Hannah Kar-weger, zehn Jahre, zum ersten Mal dabei: "Das hat mir echt super viel Spaß gemacht, auch die kleinen Sprechrollen." Und dann wäre da Leni Schantin, zwölf Jahre. Mit drei Produktionen schon richtig erfahren. Sie gibt Emma ihre Stimme, geht mit Kim auf die Suche nach einer weihnachtlichen Superkraft.

Auf der Suche nach "Omas Superkräften"

Welche Superkräfte könnte die Welt eigentlich gerade gebrauchen? Was denken die beiden Mädchen darüber? "Eine Superkraft ist für mich, wenn man etwas tun kann, was andere Leute nicht so toll tun können", sagt Hannah. Liebe für die ganze Welt und Frieden sein auch eine Superkraft, meint Leni.

Susanne Niemeyer hat das diesjährige Weihnachtshörspiel geschrieben. Sie ist Autorin, lebt in Hamburg, gibt Schreibseminare. Kim und Emma lässt sie eine ganze Menge erleben auf ihrer Superkräfte-Suche. Sie gehen in eine Kirche, treffen einen Lebensberater. Aber fündig werden sie ganz woanders. Und immer wieder mischt sich Oma ein.

