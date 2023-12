Weihnachtshörspiel der Kirche im NDR: "Omas Superkräfte" Stand: 20.12.2023 11:00 Uhr Auch in diesem Jahr sendet die Kirche im NDR ein Weihnachtshörspiel von Autorin Susanne Niemeyer. In der Erzählung machen sich die Schwestern Kim und Emma auf die Suche nach dem Geheimnis von "Omas Superkräften".

Oma lächelt ihr Omalächeln zu Kim und Emma. Dann stirbt sie. Ausgerechnet kurz vor Weihnachten. Aber Weihnachten ohne Oma, ohne ihre "Superkräfte" - wie soll das gehen? Kim und Emma machen sich auf die Suche nach ihrer Superkraft, so hat Oma es sich gewünscht. "Stärke ist es nicht": Das macht sie gleich klar, mischt sich auch sonst immer wieder engelsgleich in alle vier Folgen ein. Natürlich erleben Kim und Emma allerhand bei ihrer Superkräfte-Suche. Sie besuchen eine Kirche, treffen einen Lebensberater. Fündig werden sie aber ganz woanders.

Ensemble des Weihnachtshörspiels mit Rainer Frank

Im Weihnachtshörspiel wechseln sich erzählerische Passagen und Dialoge ab. Erzähler ist Rainer Frank, der Schauspieler war zuletzt in der ZDF-Produktion "Ich bin! Margot Friedländer" zu sehen. Verena Reichhardt - derzeit am Staatstheater Hannover - gibt der Oma ihre Stimme. Die renommierte Schauspielerin Carolin Eichhorst aus Berlin spricht die Rolle der Kim. Die Rolle der Emma spricht die zwölfjährige Schülerin Leni.

NDR Landesprogramme senden alle Folgen

Sendetermine NDR 1 Niedersachsen

1. und 2. Weihnachtstag

um 8.15 und 9.15 Uhr



NDR 1 Welle Nord

1. und 2. Weihnachtstag um 7.30 Uhr



NDR 90,3

1. und 2. Weihnachtstag um 8.05 Uhr



NDR 1 Radio MV

1. und 2. Weihnachtstag um 7.45 Uhr

Die Hamburger Autorin Susanne Niemeyer hat die Vorlage für "Omas Superkräfte" geliefert. Sie ist Autorin und Schreibtrainerin aus Hamburg und veranstaltet Workshops sowie Schreibreisen. Susanne Niemeyer ist außerdem regelmäßig als Andachtssprecherin auf NDR 2 zu hören.



Alle Folgen von "Omas Superkräfte" sind an den Feiertagen in den NDR 1 Landesprogrammen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zu hören.

Die Aufnahmen für Weihnachtshörspiel der Radiokirche haben im Studio der Hannover-Redaktion der EVANGELISCHEN KIRCHE IM NDR stattgefunden, Produzent ist Detlef Splitt.

