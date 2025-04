Telefonzellen: Ein bisschen Leben steckt noch in ihnen Stand: 02.04.2025 11:00 Uhr Bis spätestens 2025 sollen die rund 12.000 verbliebenen öffentlichen Telefonzellen in Deutschland abgebaut werden. Abgeschaltet und außer Funktion sind Fernsprecher allerdings schon seit 2023.

von Pastor Michael Ellendorf



Ein bisschen Leben steckt aber noch in ihnen. Telefonieren geht nicht mehr, aber im Display ist noch Folgendes zu lesen: Entschuldigung, zurzeit gestört. Das stammt aus den Zeiten, als die Dinger eigentlich noch funktionierten. Trat da ein Defekt auf, wurden die Kunden so informiert: zurzeit gestört.

Jetzt, da alle Zellen und Säulen sowieso abgeräumt werden, hat sich niemand mehr die Mühe gemacht, das noch zu ändern. Wie hätte das auch anders lauten sollen? Für immer gestört? Endgültig hin? Das klingt schon ziemlich depressiv, oder?

Es funktioniert nicht immer alles tipptopp im Leben

Ich bin jedenfalls froh, dass da immer noch "zurzeit gestört" zu lesen ist. Manchmal denke ich so bei mir: kenne ich. Kennt jeder Mensch von sich - funktioniert nicht immer alles tipptopp im Leben. Geht mal was daneben, ein Defekt tritt auf. Zurzeit gestört. Das taugt sogar als Überschrift für die super-angespannte, aus den Fugen geratene Weltlage, die viele Menschen in Angst versetzt.

Störungsanzeige als Botschaft biblischen Ausmaßes

Klingt dabei sogar noch irgendwie optimistisch, trotz allem Chaos. Zurzeit sieht es gar nicht gut aus, aber es wird wieder. Bald kommt alles wieder in Ordnung. So verstanden ist diese simple Störungsanzeige eine Botschaft von geradezu biblischen Ausmaßen: fürchtet euch nicht! Es sieht wirklich nicht gut aus. Natürlich habt ihr Angst. Aber, seid getrost. Und mutig.

Es braucht diese Hoffnung jetzt, um nicht vollends aus dem Häuschen zu geraten: zurzeit gestört. Ja, aber es wird schon.

