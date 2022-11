TV-Gottesdienst eröffnet Spendenaktion "Brot für die Welt" Stand: 16.11.2022 12:00 Uhr "Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft" - unter diesem Motto steht der Gottesdienst zur Eröffnung der Spendenaktion des evangelischen Hilfswerks "Brot für die Welt". Am 1. Advent übertragen sowohl Das Erste als auch NDR Info ab 10 Uhr.

Neben Bischof Thomas Adomeit führt Pfarrerin Dagmar Pruin, Präsidentin von Brot für die Welt, durch den Gottesdienst aus der Ohmsteder Kirche. Zu Gast ist Juliate Malakar, Direktorin der Partnerorganisation CCDB in Bangladesch. Seit 2012 hilft die Christian Commission for Development Menschen in der Küstenregion, ihre Lebensweise an die veränderten Klimabedingungen anzupassen. Die musikalische Leitung liegt bei Landeskirchenmusikdirektorin Beate Besser. Die Gespräche im Gottesdienst führt NDR Moderator Yared Dibaba.

Klimakrise: Zu viel oder zu wenig Wasser

Die Klimakrise trifft uns alle. Doch die Länder des Globalen Südens sind besonders bedroht. In Bangladesch kommt es immer wieder zu Überschwemmungen, Ernte- und Bodenverlusten. Ähnlich wie das südasiatische Land liegt das Oldenburger Land nur fünf Meter über dem Meeresspiegel. Dort trocknen Gewässer wegen des warmen Sommers und zu wenig Regen aus. Zu viel oder zu wenig Wasser - es sind zwei Gesichter der Krise. Der Gottesdienst nimmt diese Gemeinsamkeit auf.

"Brot für die Welt" ruft zu Spenden auf

Die Aktion "Brot für die Welt" wird traditionell mit einem Festgottesdienst am 1. Advent eröffnet - jedes Mal aus einer anderen Landeskirche. Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), die Frei- und altkonfessionellen Kirchen und "Brot für die Welt" rufen mit der 64. Aktion "Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft" gemeinsam zu Spenden auf. Im Aufruf zur Spendenaktion heißt es: "Klimagerechtigkeit erreichen wir nur, wenn sich auch bei uns vieles verändert. Das beginnt bei uns selbst mit einer Lebensweise, die Ressourcen in jeder Hinsicht schont."

Dieses Thema im Programm: Das Erste | 27.11.2022 | 10:00 Uhr