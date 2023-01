"Dieses wohlige Gefühl mit Tannenduft in der Nase ..." Stand: 10.01.2023 11:10 Uhr Zurzeit holen Entsorgungs-Unternehmen im Norden ausgediente Weihnachtsbäume ab. Allein in Hamburg sammelt die Stadtreinigung rund 200.000 Tannen ein. Doch nicht jeder möchte sich gerne von dem geliebten Baum trennen.

von Pastorin Sarah Oltmanns

Ich hab so gelacht, denn offenbar war gestern der Tag, an dem wir im Haus alle unseren Weihnachtsbaum entsorgt haben. Und mein einer Nachbar aber, der ging nicht zur Sammelstelle, sondern stand mit einer Säge in der einen Hand und dem Weihnachtsbaum in der anderen Hand draußen, und hat doch glatt minutiös die ganze Tanne zerlegt, in tausend Einzelstücke, und hat dann diese ganzen Tannenschnipsel im Biomüll entsorgt.

Schweden entsorgen Weihnachtsbäume an St. Knut

Ich finde ja nicht nur spannend, wie Menschen ihre Bäume entsorgen, sondern auch wann. Mein Patenkind in Skandinavien zum Beispiel hat noch ein paar Tage, denn da wird der Baum erst an St. Knut entsorgt, das ist nächsten Freitag. Manche entsorgen den Baum aber schon recht früh, nämlich genau dann, wenn er anfängt zu nadeln.

Das wohlige Gefühl von Weihnachten konservieren

Ich persönlich mag es ja, wenn der Baum bis über den 6. Januar stehen bleibt. Denn das ist ja der Tag, an dem die Weihnachtsgeschichte erst richtig weitergeht mit den Heiligen Drei Königen. Aber vielleicht möchte ich den Baum auch nur deshalb so lange behalten, weil ich das Weihnachtsgefühl so gern behalten möchte: dieses wohlige Gefühl, geliebt zu sein, mit Tannenduft in der Nase.

Vielleicht sollte ich mich damit abfinden, dass jedes Fest einmal zu Ende ist, und so verfahren, wie auch die Geschichte von Weihnachten für Maria endet: "sie bewahrte alle Worte und bewegte sie in ihrem Herzen."

