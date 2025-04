"Regen macht mich oft richtig glücklich" Stand: 16.04.2025 09:45 Uhr Wenn es tagelange in Strömen regnet, drückt das häufig auf die Stimmung. Zu viel Niederschlag macht manch Menschen niedergeschlagen. Andere wiederum mögen die vielen Tropfen - und tanzen sogar im Regen.

von Deborah Diethelm

Wann immer es Sinn ergibt, bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. Wenn es dann regnet, nervt es mich erst einmal: Ich muss Gummistiefel, Regenhose und Regenjacke anziehen. Mehr als einmal bin ich schon mit dem Rad auf nassen Straßen ausgerutscht und gestürzt. Viele Tage hintereinander mit immer nur grauen und nassem Wetter können auf die Stimmung schlagen: Die Laune wird schlechter, die Motivation schwindet und der ganze Alltag fühlt sich irgendwie mühsam an.

Aber oft macht mich Regen auch richtig glücklich. Wenn ich spüre, wie die einzelnen Regentropfen auf meine Haut treffen, dann kann ich das richtig genießen. Als Kind bin ich manchmal sogar extra auf die Straße gelaufen, um wortwörtlich im strömenden Regen zu tanzen.

Regen bedeutet Fülle und Wachstum

Auch in der Bibel wird Regen fast immer als etwas Positives verstanden: Fehlender Regen ist ein Zeichen des Unheils, wenn es regnet, wird das als Fülle und Wachstum gedeutet. So schreibt der Prophet Jesaja: "Der Regen fällt vom Himmel und kehrt nicht dorthin zurück, ohne die Erde zu tränken und sie zum Keimen und Sprossen zu bringen."

Bei Regen das Haus verlassen und vielleicht sogar tanzen

Manchmal brauchen auch wir Menschen Herausforderungen, um zu wachsen. Immer wieder stehen vor uns Dinge, die unangenehm sind oder uns sogar Angst machen - so wie der Regen nervt und mich zu Fall bringen kann. Vielleicht müssen wir dann bildlich gesprochen unsere Regenjacke anziehen und uns trauen das Haus zu verlassen. Nur so können wir erleben, wie Neues entsteht und am Ende vielleicht sogar wieder im Regen tanzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Kirchenleute heute | 16.04.2025 | 10:40 Uhr