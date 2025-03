Möglicherweise trockenster März seit fast 90 Jahren in Hamburg Stand: 28.03.2025 06:46 Uhr Trockene Böden, staubige Straßen und gestresste Pflanzen: Hamburg erlebt bisher den regenärmsten März seit fast einem Jahrhundert. Auch der Februar war schon außergewöhnlich trocken.

Bereits jetzt laufen die Wassersprenger in Planten un Blomen. "Dass wir gleichzeitig mit dem Pflanzen der Frühjahrsblumen die Sprenger in den Flächen drin haben, ist ein Novum", sagt Gärtnermeister Henning Harder. Auch seine Pflanzen kämpfen mit der Trockenheit. Im gesamten März hat es in Hamburg bislang nur 1,2 Millimeter Regen pro Quadratmeter gegeben. Ein Bruchteil der grob 56 Millimeter, die laut Deutschem Wetterdienst (DWD) für den Monat normal wären.

Mehr mediterrane Pflanzen in Planten un Blomen

Seit 1936 misst der DWD den Niederschlag in Hamburg. Der trockenste März war seitdem der im Jahr 1996 mit 5,9 Millimeter Niederschlag. Dieser Rekord könnte jetzt gebrochen werden. Allerdings wird für den Sonntag noch Niederschlag erwartet - wie hoch der ausfällt ist unklar. Auch der Februar war nach Angaben des DWD der trockenste seit Aufzeichnungsbeginn.

In Planten un Blomen wachsen bereits mehr Pflanzen aus dem Mittelmeerraum. Das Trinkwasser ist laut Hamburg Wasser aber bislang noch nicht betroffen.

