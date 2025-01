Patti Smith: Die Welt gehört euch - und nicht Trump Stand: 08.01.2025 09:20 Uhr Patti Smith ist ihr Leben lang schon ein wacher und kritischer Geist. Am Tag nach der Trump-Wahl im November schrieb sie: "Fühlt Euch nicht in die Ecke gedrängt. Bewegt Euch, so gut ihr könnt, durch diese Welt."

von Pastor Michael Ellendorf

Ich habe das zuerst mal verstanden als eine Art Trost. Viele Menschen verstanden die Welt nicht mehr: Wie kann so etwas passieren? Was bedeutet diese Wahl? Gegen Angst und Unsicherheit setzt Patti Smith: Lasst euch nicht kleinkriegen. Und mehr noch: Das ist eure Welt. Sie gehört nicht Donald Trump, nicht kriegslüsternen Despoten, nicht menschenverachtenden Ideologien. Sie gehört euch. Und so steht ganz am Ende dieses Textes von Patti Smith der Ruf: "zurück an die Arbeit".

Christen müssen nicht für alles Verständnis aufbringen

Zurück an die Arbeit: Das ist für mich das Motto 2025. Als Christ bin ich Teil der Welt - Nachbar, Kollege, Mitstreiter, auch Widersacher und Feind. Es ist ja großer Blödsinn, dass Christinnen und Christen für alles und jeden Verständnis aufbringen müssen. Bloß nicht, es gibt klare Grenzen. Da muss ich den Mund aufmachen. Falsch ist auch darauf zu bauen: Gott wird's schon richten. Wenn einer an der Supermarktkasse haltloses Zeug redet über Menschen mit Migrationshintergrund, dann bin ich dran dagegen zu halten.

Patti Smith spricht vielen Amerikanern aus der Seele

Gut zu wissen, ich bin nicht alleine. Es ist eure Welt, sagt Patti Smith. Wir sind viele, mehr als wir denken. Es gibt Kirchenleute, die Schutzsuchenden Asyl gewähren, Sportvereine, die keine Nazis in ihrem Stadion dulden, Nachbarschaften, die zusammenhalten gegen rechte Agitation. Zusammengerechnet sind wir so viele. Das macht Mut. Und jetzt: zurück an die Arbeit.

