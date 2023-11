Kolumne: "Ein Raum für Frieden"

Stand: 02.11.2023 09:55 Uhr

Wer in einem Streit für Frieden sorgen will, muss als Außenstehender das verbindende Element bleiben, meint Susanne Richter. So eine Haltung brauche es jetzt auch im Bezug auf den Nahen Osten.