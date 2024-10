"Meine Lieblingsfarbe ist Oktober" Stand: 08.10.2024 09:10 Uhr Braun, Gelb, Orange sind die dominierenden Farben des Oktobers. Für viele Menschen ist dieser Monat der schönste im Jahr - nicht zu kalt und nicht zu warm. Und manchmal strahlt er golden bei ganz viel Sonnenschein.

von Pastorin Sarah Oltmanns

"Meine Lieblingsfarbe ist Oktober", hat meine Tante Leni immer gesagt, und mir einen Multivitaminsaft warm gemacht - an Tagen wie diesen, also wenn es draußen herbstlich war, also schmuddelig, bedeckt und regnerisch. Ich saß gern in ihrer Küche. Sie hatte noch einen alten Ofen, den sie mit Briketts anheizte. Auf dem hat sie auch den Saft warm gemacht, in einem alten Kessel.

AUDIO: Morgenandacht bei NDR 1 Radio MV (2 Min) Morgenandacht bei NDR 1 Radio MV (2 Min)

Wärme schenkt Geborgenheit

Überall hingen Dinge zum Trocknen: die Wäsche über dem Herd, Kräuter in Büscheln, oder Pilze, in Scheiben geschnitten, die hingen wie Girlanden vor dem Fenster. Der Regen konnte noch so heftig gegen die Scheibe prasseln oder der Wind draußen toben, aber drinnen, bei Tante Leni, da war es immer kuschelig und gemütlich. Sie hatte auch immer ein liebes Wort für mich, oder, wenn es mir mal richtig mies ging, sogar ein kleines Gebet. Von ihr ging so viel Wärme aus, dass ich mich einfach immer geborgen fühlte.

Ich umgebe mich mit Menschen, die meiner Seele guttun

Noch heute mache ich mir manchmal Multivitaminsaft warm, an Tagen wie heute, auch wenn das vielleicht etwas altmodisch ist und geschmacklich nicht gerade Feinkost. Oder ich umgebe mich mit Menschen, die so sind wie Tante Leni; Menschen, die meiner Seele guttun, die Wärme ausstrahlen und Geborgenheit schenken. So wird nämlich wirklich der grauste Oktober zu einem Monat voller Farben.

