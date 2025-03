Kommt es im Alter auf jeden Tag an? Stand: 18.03.2025 11:00 Uhr Zu einem erfüllten Leben gehören auf jeden Fall Freude und Hoffnung, meint Jens Geiser. Beides spielt auch im christlichen Glauben eine wichtige Rolle.

von Theologe Jens Geiser

Vor einiger Zeit sah ich eine Grafik mit Zahlen zum Buchmarkt in Deutschland . Neben Käuferzahl und Umsatz wurden auch die drei am häufigsten verkauften Titel genannt. Das erstplatzierte Buch heißt "Das Café am Rande der Welt" , steht vermutlich in vielen Bücherregalen und dürfte mehr oder weniger zerlesen aussehen.

Elementare Fragen des Lebens

John Strelecky behandelt darin drei Fragen, die sich einfach anhören, es aber in sich haben. Die erste lautet: "Warum bist du hier?" Die zweite: "Hast du Angst vor dem Tod?" Und die dritte: "Führst du ein erfülltes Leben?"

Zuerst dachte ich, es mit einem der zahlreichen Ratgeber zu tun zu haben. Bücher, die mich ermutigen wollen, aus einem Alltag auszubrechen, der oft von öder Routine und nervigen Verpflichtungen geprägt ist, um am Ende zu erkennen, dass alles viel leichter geschrieben als getan ist. Aber dann ließ sich nicht leugnen, dass der Autor schon drei wesentliche Punkte getroffen hat.

Im Alter kommt es auf jeden Tag an

Vor allem die Frage nach dem erfüllten Leben beschäftigt mich. Mit zunehmendem Alter und abnehmender Lebenszeit denke ich häufiger als früher, dass es auf jeden Tag ankommt. Sich und anderen etwas Gutes tun, niemandem auf den Wecker gehen und um negative Stimmungen und Meinungen einen möglichst großen Bogen machen.

Ein Leben voller Freude und Hoffnung

Ein erfülltes Leben - darin müssen auf jeden Fall Freude und Hoffnung vorkommen. Beides Dinge, die auch im christlichen Glauben eine wichtige Rolle spielen. Und auch wenn es mir zu anstrengend wäre, auf der Suche nach einer Antwort ständig in mich hineinzuhorchen, werde ich es jetzt bestimmt öfter tun.

Als anregende Lektüre ist dafür dann auch das weltweit meistverkaufte Buch eine gute Wahl: die Bibel.

