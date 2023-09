"Leben 'geht' nicht einfach so" Stand: 19.09.2023 13:30 Uhr Stellen Sie sich vor, jemand würde Sie fragen: "Was ist Ursprung und Ziel Deines Lebens? Und welche Hoffnung hast Du?" Was würden Sie auf diese Sinnfragen antworten ...

von Generalvikar Sascha-Philipp Geißler

Vielleicht wären Sie erstmal ganz still. Denn das sind nun wirklich keine einfachen Fragen, sondern welche von den ganz großen Lebensfragen. Darum verbieten sich die vermeintlich leichten Antworten, die schnellen Lösungen und auch so manch übereiltes Konzept.

Was taugt als Wegweisung für uns Menschen?

Denn Leben "geht" nicht einfach so. Es will gelebt sein, so wie ein Weg dazu da ist, ihn unter die Füße zu nehmen. Da ist jeder Mensch unvertretbar, jeder Weg einzigartig, jeder Lebensweg einmalig. Was geht also und was taugt als Wegweisung für uns Menschen, für uns "Unterwegs-Wesen"?

Gott als Wegweiser durchs Leben

Für mich und viele andere Menschen ist Gott ein Wegweiser. Das zeigen auch die Kirchenbauten in unserer Stadt Hamburg. Sie sind Stein gewordene Ausrufezeichen dafür, dass Gott da ist. Sie sagen: Gott lebt mitten unter euch. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihm begegnen. Aber nicht nur in der Kirche.

Gott zeigt sich überall dort, wo Menschen aus der Liebe heraus dem Leben dienen. Christinnen und Christen glauben daran, dass Gott das Leben trägt. Wir sehen in ihm den Urgrund des Lebens, die Mitte und das Ziel - und vor allem: Zukunft. So hat das Unterwegssein einen Sinn.

Wo auch immer Sie unterwegs sind, wünsche ich Ihnen, wenn Sie mögen, Gottes Weggeleit, in jedem Fall aber liebe Menschen, die Sie begleiten.

