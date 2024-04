Kolumne: "Mode ist mehr als nur Fashion" Stand: 21.04.2024 07:30 Uhr Niedrige Preise und große Mengen sind typisch für das Geschäft mit Fast Fashion. Doch die Produktion hat massive ökologische und soziale Auswirkungen. Darauf macht die die Fashion Revolution Week aufmerksam.

von Radiopastorin Sarah Oltmanns

"Ich sterbe, wenn ich nicht dieses Oversized bekomme." Das sagte eine Jugendliche letztens zu ihrer Freundin. Die beiden standen vor einem Schaufenster und hatten sich ein gestreiftes Hemd in Überweite angesehen - ich fand, es sah aus, wie aus Papas Kleiderschrank. Sie sprachen miteinander in einem Leidenston, dass ich fast Mitleid bekam.

Fabrikeinsturz in Bangladesh - Menschen sterben wegen Mode

Ich finde ja, niemand sollte sterben, wegen Mode; weder die, die sie haben möchten, noch die, die sie herstellen. Elf Jahre ist es her, als nämlich genau das passierte. Vielleicht erinnern Sie sich daran: Da gab es ein Gebäude in Bangladesch, mit vielen Textilfabriken darin - etwa 5.000 Menschen hatten dort geschneidert für große Modemarken: Primark oder KiK zum Beispiel. Und genau dieses Gebäude ist eingestürzt, weil es marode war. Über tausend Menschen starben dabei, meist junge Frauen, etwa in dem Alter, wie die beiden vor dem Schaufenster.

Fashion Revolution Week mahnt wahre Kosten von Mode an

Zwei Gedenktafeln gibt es noch, in Bangladesch. Und es gibt noch etwas, was an das Unglück erinnert: die Fashion Revolution Week in diesen Tagen, mit vielen Veranstaltungen, die die wahren Kosten von Mode aufzeigt. Also auch, was es kostet, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen; und dazu gehört ein sicherer Arbeitsort, der nicht einfach zusammenbricht.

Mode ist Ausdruck unserer Werte und von Verantwortung

Offenbar hatten die beiden Jugendlichen genau das schon raus. Sie verschwanden im Geschäft und ich konnte mir das Hemd noch mal genau ansehen. Es war erdfarben, gestreift und der Kragen sehr breit - ein Männerhemd, original aus den 70er-Jahren. Also tatsächlich aus Papas Kleiderschrank und keine Fast Fashion, wie ich dachte. Das gebrauchte Hemd als Streetwear im Grandpa-Style zeigt mir: Mode ist mehr als nur Fashion. Sie ist ein Ausdruck unserer Werte, unserer Geschichte und unserer Verantwortung gegenüber denen, die sie herstellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 21.04.2024 | 07:30 Uhr