Kolumne: "Ein hörendes Herz" Stand: 13.08.2023 07:30 Uhr Der Begriff Weisheit steht für Klugheit, Lebenserfahrung und Einsicht in Zusammenhänge. Deshalb werden häufig auch ältere Menschen als weise bezeichnet. Jacqueline Rath geht der Weisheit auf den Grund.

von Theologin Jacqueline Rath

Zwei Frauen, ein Baby, und beide geben an, es sei ihres. So stehen sie vor dem biblischen König Salomo. Er soll entscheiden, wer von den beiden Frauen das Kind behalten darf. Es gelingt ihm durch eine List: Der König empfiehlt, das Kind in zwei Teile schneiden zu lassen, so dass jede Frau eine Hälfte hätte. Die wahre Mutter des Kindes will aber auf keinen Fall den Tod ihres Babys. Sie verzichtet lieber auf das Kind, als es töten zu lassen. Auf diese Weise erfährt Salomo, wer die wahre Mutter ist. König Salomo gilt, auch aufgrund dieses Urteils, als besonders weise. Was aber ist Weisheit eigentlich?

"Ein hörendes Herz ist der Schlüssel zur Weisheit"

Laut Bibel ist die Weisheit von Gott erschaffen und ein Hauch seiner Kraft. Wer weise ist, besitzt ein hörendes Herz - und kann stets Gutes von Bösem unterscheiden. Ein hörendes Herz, das ist es auch, was sich König Salomo von Gott wünscht. Keinen Reichtum, keine Macht, sondern ein hörendes Herz, um gut handeln zu können. Sein Urteil im Fall der streitenden Frauen, ist auch ein Herzensurteil - aufgrund des Herzens der wahren Mutter, die alles für das Leben ihres Kindes tun würde. Ich glaube, ein hörendes Herz ist der Schlüssel zur Weisheit. Und so ein Herz hat viel mit Zuhören und Hinterfragen, mit Offenheit und Interesse am Anderen zu tun. Und dann gehört noch eine Portion Gelassenheit dazu, ein in-sich-Ruhen, um Entscheidungen abwiegen zu können.

Zur Weisheit gehört ein Beobachten ohne Vorurteile

Zugegeben: Das ist ein langer Prozess und vielleicht auch der Grund, warum wir älteren Menschen häufiger Weisheit nachsagen als den Jüngeren.

Für mich gehört zur Weisheit ein stilles, unvoreingenommenes Beobachten, anstatt gleich seine Meinung kundzutun. Und dann im richtigen Moment zu reagieren. Das scheint mir ein guter Weg in Richtung Weisheit zu sein, den wir alle gehen können.

Kreuz, Herz oder Anker? So heißt die Kolumne der Kirche im NDR. Jede Woche vergeben die Radiopastoren und Redakteure ein Kreuz für Glauben, ein Herz für die Liebe oder einen Anker für das, was hoffen lässt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 13.08.2023 | 07:30 Uhr