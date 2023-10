"Gott ist ja auch schon ein alter Knabe" Stand: 04.10.2023 09:30 Uhr Die einen sehnen die Rente herbei, andere möchten möglichst lange berufstätig sein. Der Rentenantrag ist der erste Schritt in den Ruhestand. Darüber hinaus ist es gut sich vorzubereiten, um nicht in ein Loch zu fallen.

von Pastor Michael Ellendorf

Grau sind meine Haare schon länger. Ein bisschen weniger geworden im Lauf der Jahre. Ein paar kleine Zipperlein hat’s auch schon gegeben - nichts Dramatisches glücklicherweise. Wie es so ist, wenn man älter wird.

Eine Einstellung zum Ruhestand entwickeln

In ein paar Monaten nun gehe ich in den Ruhestand. Und versuche, eine Einstellung dazu zu entwickeln. Das gelingt mir bisweilen schon ganz gut. Pläne? Werde ich jetzt öfters gefragt. Was hast Du denn nun vor? Also erstmal: Ich gehe ja nur aus dem Beruf raus. Und große Pläne? Ehrlich gesagt: Ich habe keine Ahnung. Ich habe so etwas doch noch nie gemacht, alt werden, Ruhestand. Wenn ich’s mir so recht überlege, habe ich auch noch nie großartig Pläne entworfen.

"Ich bin mit Support von oben gesegnet"

Dramatische Entscheidungen, die meinem Leben eine radikale Wendung geben sollten, wie in den Biografien großer Leute? Um die zu zählen, brauche ich kaum fünf Finger. Und hatte dabei immer das Gefühl, mit Support von oben gesegnet zu sein. "Schau dir die Lilien auf dem Feld an, die Vögel unter dem Himmel - säen nicht, ernten nicht, machen keine Pläne; Gott sorgt für sie." Hat schon seinen Grund, dass mir dieses Jesus-Wort aus der Bergpredigt immer nahegelegen hat.

Ich bin voller Zuversicht, dass das so bleibt. Gott ist ja auch schon ein alter Knabe. Natürlich gelten unsere Zeitvorstellungen nicht für ihn. Aber das schon: Gott ist immer schon da. Und wird es immer sein. Und sagt - so hat es der biblische Prophet Jesaja aufgeschrieben: Bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet".

