Engel ermutigen und schenken Geborgenheit

Dort wo Engel auftreten, ist Gott gegenwärtig. Die geflügelten Wesen ermutigen und schenken Geborgenheit, sie behüten die Menschen. Not und Hoffnungslosigkeit erscheinen mit Engeln in einem neuen Licht.

von Pastoralreferentin Daniela Braker

Haben Sie den Gorilla gesehen, der am Londoner Zoo anderen Tieren zur Flucht verhilft? Oder die Frau in der Ukraine, die auf einer vom Krieg zerbombten Hauswand turnt? Die Rede ist von Kunstwerken, die über Nacht auftauchen … die Graffiti des britischen Künstlers Banksy. Nur ihn hat dabei noch niemand gesehen. Und so sieht es aus, als suche er sich immer neue und ungewöhnliche Orte für seine Bilder aus, die diese dann in einem ganz neuen Licht erstrahlen lassen.

Regelmäßig tauchen neuerdings Graffiti mit Engelsflügeln auf. So auch in Hamburg. Und nein, sie sind nicht von Banksy. Es sind sogenannte Selfie-Spots. Davorgestellt, ein Foto von mir gemacht und schon bin ich ein Engel. Also eines dieser geflügelten Wesen, die zur himmlischen Botenschar Gottes gehören.

Schutzengel behüten Menschen auf all ihren Wegen

Die Schutzengel scheinen dabei der Prototyp unter den Engeln zu sein. Untrennbar sind sie mit der persönlichen Fürsorge verbunden. Ihr konkreter Auftrag? Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich auf all deinen Wegen behüten. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. So heißt es in der Bibel. Was für ein schönes und tröstliches Gefühl.

Dort wo Engel auftreten, ist Gott gegenwärtig. Sie ermutigen und schenken Geborgenheit. Not und Hoffnungslosigkeit erscheinen in einem neuen Licht. Und manchmal - da bin ich mir sicher - begegnen wir ihnen ganz konkret in unserem Alltag. Unverhofft - und ohne Flügel. Und sagen dann: dich schickt der Himmel.

