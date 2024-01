"Ein Engel kann jede und jeder sein" Stand: 09.01.2024 13:00 Uhr Viele Menschen, die mit Kirche und Religion eigentlich wenig anfangen können, sind bei Engeln interessiert und offen. Anders lässt sich ihre bildliche Allgegenwart im Alltag wohl kaum erklären.

von Pastor Patrick Klein

Vor einigen Tagen widmete sich eine große Wochenzeitung in ihrem Titelthema den Engeln und dem wachsenden Zuspruch, den diese himmlischen Wesen erfahren. Auch ich beobachte das. Es gibt Engel zum Hinstellen und Hinhängen, auf Postkarten und als Schlüsselanhänger, als Aufkleber und auf Tassen, T-Shirts, Tragetaschen. Engel, wohin man blickt - und das nicht nur zur Weihnachtszeit.

Ich vermute, dass es bei vielen Menschen eine tiefe Sehnsucht gibt nach Schutz, Geborgenheit, Unterstützung. Und dazu kommt ein nicht näher beschreibbares Gefühl, dass da doch irgendetwas Höheres oder Jenseitiges sein muss; dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde als wir uns erklären können.

"Engel sind weder Wunscherfüllungsgaranten noch Geldquellen"

Was mich ärgert, ist wenn Engel und ihre Namen ausgenutzt, ja missbraucht werden auf Kosten von Menschen in Not und derer, die existenzielle Fragen haben. Was da in einschlägigen TV-Sendern passiert, ist absurd. Engel sind weder Wunscherfüllungsgaranten noch Geldquellen. Engel erhalten ihren Auftrag von Gott selbst und dienen ihm und seinem Plan mit uns Menschen - in der Regel zum Guten. Ich persönlich glaube fest daran, dass es Engel gibt. Die himmlischen, aber auch ganz andere - irdische.

Engel - lebensnah und unerwartet

Mir kommt dann immer das Gedicht von Rudolf Otto Wiemer in den Sinn, in dem es heißt: "Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel." Das bringt es für mich auf den Punkt. Um Engel zu finden, muss ich nicht in den Himmel gucken. Es genügt der Blick nach links und rechts oder auch geradeaus in die Welt, die mich umgibt. Da finde ich sie, die Engel - lebensnah und unerwartet. Viele von uns haben es sicher schon einmal gesagt oder gedacht über einen anderen Menschen: "Du bist ein Engel!" Das kann jede und jeder sein. Nicht immer, aber immer wieder und ab und zu. Von Gott eingesetzt, damit sich eine andere Person geborgen, sicher und gestützt fühlt. Das verbindet uns Menschen mit den himmlischen Engelswesen. Ich bin gespannt, wann ich das nächste Mal einen Engel treffe. Sie auch?

