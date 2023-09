"Der Himmel ist ein Platz auf der Erde" Stand: 21.09.2023 12:00 Uhr Momente des Glücks und der Zufriedenheit empfinden viele als Himmel auf Erden. Und was ist der Himmel im christlichen Weltbild? Ein Platz unendlicher Glückseligkeit, der Ort Gottes und der verstorbenen Seelen.

von Theologin Jacqueline Rath

"Du, wie sieht 's eigentlich im Himmel aus?" Puh, was soll ich den erwartungsvollen Kinderaugen sagen? "Das weiß keiner?" Das ist ja schon für mich eine unbefriedigende Antwort, auch wenn es natürlich stimmt. Nein, die Frage nach dem Himmel ist mehr als eine Kinderfrage, ja ich meine sogar, dass sich die jeder einmal stellt.

Das himmlische Paradies in der Kunst

In der Kunst sind im Laufe der Jahrhunderte viele Gemälde zum himmlischen Paradies entstanden. Meistens ist das ein üppiger Garten in dem Mensch und Tier friedlich zusammenleben - so wie die Bibel es ganz am Anfang von der Erschaffung der Welt berichtet.

Auf anderen Bildern ist Jesus zu sehen, wie er Menschen die Arme entgegenstreckt. Kinder haben da einen anderen Blick: "Im Himmel ist es immer gemütlich, keiner streitet und man ist immer froh", so hat es mir mal ein Kind gesagt. Tja, warum auch nicht? Vielleicht ist das so.

"Heaven is a place on Earth"

Manchmal höre ich den Satz: "Der Himmel ist ein Platz auf der Erde." Besonders im Englischen heißt es häufig in populären Songtexten "Heaven is a place on Earth". Meistens steht der Satz direkt im Bezug zu einem Menschen: Wenn ich mit Dir zusammen bin, dann ist das wie im Himmel. Es ist einfach alles gut. Eine Liebeserklärung, ganz klar.

Aber könnte der Satz nicht auch so gelten? Wäre es nicht wunderbar, wenn es für jeden Menschen einen Ort gäbe, an dem alles gut ist? Vielleicht gibt es keinen solchen dauerhaften Ort, aber es gibt zumindest - sagen wir - "himmlische Momente", die wir erleben dürfen. Und ich glaube fest daran, dass die nur ein winziger Vorgeschmack auf das sind, was uns irgendwann mal irgendwo im Himmel erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 22.09.2023 | 10:40 Uhr