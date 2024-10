Das Schiff: Ein Sinnbild für die Kirche Stand: 25.10.2024 11:55 Uhr Das Schiff als Sinnbild für die Kirche findet sich schon früh in der christlichen Literatur. Und manch alte Kirche wirkt wie ein auf den Kopf gestelltes Segelschiff. Im Schiff der Gemeinde sind scheinbar alle sicher.

von Pastor Oliver Vorwald

Die Sturmfahrt der Arche. In der kleinen Sigwardskirche nahe dem Steinhuder Meer ist sie an die Decke gemalt - von einem mittelalterlichen Meister. Das Fresko lässt die Arche wie eine schwimmende Kirche aussehen. Dreistöckig, mit Vordächern und Ziegeln, romanischen Fenstern.

"Da sprach Gott zu Noah, mache dir einen Kasten von Tannenholz […] und er soll 3 Stockwerke haben […] Und du sollst in die Arche bringen. Von allen Tieren, von allem Fleisch je ein Paar, dass sie leben bleiben mit dir." 1. Mose 6,14-20 i.A.

"Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, sind alle sicher"

Das Schiff als Sinnbild für die Kirche findet sich schon recht früh in der christlichen Literatur, zum Beispiel bei Tertullian, einem Sinnfluencer des zweiten Jahrhunderts aus Nordafrika. Er bezieht sich auf eine weitere Sturm-fahrt, von der die Bibel erzählt: nämlich die Geschichte von der Sturmstillung auf dem Galiläischen Meer, dem See Genezareth. Jesus segelt mit allen Jüngerinnen und Jüngern über den See. Nachts kommt ein Wind auf, Wellen werfen das Boot hin und her. Petrus, Johannes, Maria und die anderen kommen beinahe um vor Angst. Da bedroht Jesus den Sturm, der schnell zu einem Lüftchen abflaut. Die Botschaft der Geschichte: Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, sind alle sicher.

Auch in der geistlichen Musik klingt das "Schiff" an

Seit dem Mittelalter ist das lateinische Wort für Schiff, navis, dann die gängige Bezeichnung für den Versammlungsort der christlichen Gemeinde, die Kirche. Und auch in der geistlichen Musik jener Zeit, klingt dieser Ver-gleich an. Eines der ältesten deutschsprachigen Adventslieder beginnt mit den Worten: "Es kommt ein Schiff geladen."

Kirchendecken erinnern an den Rumpf eines Großseglers

Aber vermutlich gibt es noch einen Grund, weshalb das Kirchengebäude "Schiff" genannt wird. Wer in einer alten Kirche nach oben schaut, kann das sehen. Denn die gewölbte Decke mit ihren Rippen erinnert doch sehr an den Rumpf eines Großseglers mit dem Steven und seinen Querspanten. Manche alte Kirche wirkt wie ein auf den Kopf gestelltes Segelschiff.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 26.10.2024 | 09:15 Uhr