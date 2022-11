Stand: 03.11.2022 17:32 Uhr Martini: Ein Nationalfeiertag für Ostfriesland von Oliver Vorwald

"Ich habe gehört, dass in Ostfriesland die Kinder bereits am 10. November von Tür zu Tür ziehen und Lieder singen. Warum? St. Martin ist doch erst am 11. November."

Fast wie ein Nationalfeiertag, das ist der 10. November in Ostfriesland. Wenn sich Dunkel über Höfe, Weiden und Küste legt, dann herrscht Ausnahmezustand. Zahllose Gruppen von Kindern ziehen von Haus zu Haus. Die Mädchen und Jungen tragen Papierlaternen und singen für Schokoriegel, Mandarinen, Pfeffernüsse. Allerdings bekommen die Menschen in Bagband, Beruhmerfehn und Bensersiel keine Lieder von St. Martin zu hören, es geht um einen anderen Martin.

Martini-Singen erinnert an Martin Luther

Das Martini-Singen in Ostfriesland erinnert an Martin Luther. Deshalb findet es am 10. November statt, dem Geburtstag des Reformators. Übrigens, am 11. November - an Sankt Martin - haben Hans und Margarethe Luder ihren Sohn taufen lassen. Und zwar auf den Namen des Tages-Heiligen: Martin von Tours. Der römische Offizier soll in einer eisigen Winternacht seinen Mantel mit einem Bettler geteilt haben.

Das evangelische Martini-Singen hat seinen Ursprung in den Feiern zum 300. Jahrestag des lutherschen Thesenanschlags, 1817. Mit ihm soll in den protestantischen Regionen Deutschlands eine eigene Tradition aufgebaut werden. Dabei entstehen zu bekannten Melodien wie "Üb' immer Treu und Redlichkeit" neue Texte. Sie feiern Martin Luther als Lichtbringer und frommen Mann, der den Glauben an Gott von Zwängen befreit hat. Diese Lieder sind bis heute in Ostfriesland noch sehr lebendig. Denn gut 75 Prozent der Menschen in der Region Aurich gehören zur Evangelischen Kirche.

Zum Martini-Singen am 10. November in Bagband, Beruhmerfehn oder Bensersiel verkleiden sich viele Kinder. Sie tragen gruselige Masken oder Kostüme von Superhelden. Die Nachbarn müssen erraten, wer sich hinter der Verkleidung steckt. Auch diese Kinder singen das alte Lied von "Martinus Luther, dem glaubensstarken Mann". Martini, Luthers Geburtstag, fast wie ein Nationalfeiertag für Ostfriesland.

