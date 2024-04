Christoph Kolumbus - Ein Hochstapler der Meere Stand: 16.04.2024 11:30 Uhr Leinen los und in See stechen - das war sein Leben. Vor 532 Jahren, am 17. April 1492 erhielt Christoph Kolumbus vom spanischen Königspaar den Auftrag, den Seeweg nach Ostasien zu finden.

von Theologin Ulrike Grunau

Wir alle wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist: Anstatt die Ostküste Asiens zu erreichen, gelangte Kolumbus nach Amerika. Ironie der Geschichte: Ein großes Ereignis basiert auf einem Irrtum, einem Fehler.

"Die Kunst besteht darin, Fehler einzugestehen"

Wir alle machen Fehler, niemand ist perfekt. Die Kunst besteht darin, selbst Fehler einzugestehen und mit Fehlern und an ihnen zu arbeiten, aus ihnen zu lernen. Nicht alle Fehler sind per se schlecht, siehe Kolumbus. Und wenn doch etwas schiefläuft, dann sind "Entschuldigung" und "Verzeih" oft die ersten Schlüsselworte.

AUDIO: Die Ausbeutung der "Neuen Welt" (14 Min) Die Ausbeutung der "Neuen Welt" (14 Min)

Barmherzig mit sich selbst und anderen sein

"Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist."Das hat Jesus einmal gesagt. Denn er weiß, dass Gott uns kennt. Und Fehler gehören nun einmal zu uns Menschen dazu. Immer wieder hat Jesus Geschichten von Menschen erzählt, die in ihrem Leben schwere Fehler begangen haben und doch noch etwas Gutes aus ihrem Leben gemacht haben. Barmherzig zu sein ist nicht immer leicht. Weder sich selbst noch anderen gegenüber.

Aber es lohnt sich, nach einem Fehler nicht gleich den Kopf in den Sand zu stecken oder mit Vorwürfen um sich werfen, sondern zu schauen, was vielleicht aus den Fehlern entstehen kann oder welche neuen Perspektiven sich auftun. Und dann: Leinen los und aufs Neue in See stechen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Morgenandacht bei NDR 1 Radio MV | 17.04.2024 | 06:20 Uhr