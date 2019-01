Stand: 04.01.2019 12:22 Uhr

Mit dem Ford Capri in die Sonne

Vor 50 Jahren rollten die ersten Ford Capri auf Deutschlands Straßen. Der Capri, das war die europäische Antwort auf den Mustang. Und ein Blender-Auto, mit mehr Sport-Schein als Sein. Aber begehrt!

Eine Glosse von Udo Schmidt, NDR Info

Er war der europäische Bruder, eigentlich der kleine Bruder des Ford Mustang. Er war, so die Werbung 1969, ein "Wagen für junge Leute und solche, die in ihren Herzen jung geblieben sind". Jung, das bedeutete, ein Auto mit möglichst langer, nahezu endloser Schnauze und sogenanntem Stummelheck zu fahren. Einen kompromisslosen Sportwagen. Einen Ford Capri eben. Unter dessen Motorhaube es allerdings nicht allzu sehr brodelte. Egal, der Opel GT war in Punkto Motorleistung auch nicht besser.

Ich war damals noch zu klein, um zu den jungen Käufern zu gehören und stand daher nur hoffnungsvoll an Omas Wohnzimmerfenster, das zur Hauptstraße hinausging und durch das ich mit viel Glück hin und wieder einen Ford Capri über den Asphalt rasen sehen konnte. Ford Capris rasten damals nach meinem Eindruck eigentlich immer. Ich hatte 1969 ein Start-Up, meine Autozählungs-GmbH, gegründet und konnte von Omas Fenster aus alle Fahrzeugtypen unterscheiden. Für den Ford Capri gab es eine eigene Spalte. Das war er mir wert.

Ein Auto ist immer auch ein Statement

Später, im Führerschein-Alter fand sich kein bezahlbarer Capri, denn bezahlbar war nicht viel. Also wurde aus dem Capri ein Kadett. Tja, aber ein Rallye Kadett. Abarth-Auspuffanlage, offene Luftfilter, Talbot-Spiegel auf den Kotflügeln, Öldruckmesser und Kartenleselampe im Inneren. Muss ich mehr sagen? Eins vielleicht noch: 65 PS, ehrliche 140 Spitze - aber Hallo! Fast ein Capri-Schreck.

Ein Auto ist ja immer auch ein Statement. Als beim Rallye Kadett erst der bärenstarke Motor verraucht war und ich dann - mit Ersatzaggregat - das Sportgefährt an einer viel zu langsam fahrenden Spießer-Limousine deutlich verkürzt hatte und die Rennschleuder in der Schrottpresse landete, als ich also sportwagenlos war, änderte ich das gesamte Image.

Mit dem 2 CV vor den Campus rollen

Die Capri-Gemeinde schien mir nicht mehr anstrebenswert, Kadetts hatte ich hinter mir gelassen - und der Opel GT blieb ein Traum. Also wurde es ein 2 CV, eine Ente mit 21 PS, mit der sich standesgemäß und angemessen langsam vor die Universität rollen ließ. Es kam kaum von der Stelle, das französische Gefährt, das aus Altmetall verschiedenster Quellen und Farben bestand - aber es machte genauso viel Eindruck wie ein Ford Capri. Zumindest am Rande des Campus.

Wobei der Ford Capri natürlich trotzdem eine Stilikone war und ist. Zusammen mit der Fa-Seife, der Delial-Sonnencreme, der Ahoi-Brause und - der kleine Scherz muss sein - der Tüte Capri-Sonne. Ford Capri - leider sind die Unterlagen meiner Autozählungs-GmbH verlorengegangen. Aber damals waren ziemlich viele Capris unterwegs - in Richtung Sonne.

