Stand: 09.05.2019

Eine neue Hymne für uns alle?

Bodo Ramelow von den Linken möchte eine neue Nationalhymne für Deutschland. Die jetzige, sagt er, erinnere ihn weiterhin an Naziaufmärsche. Eine neue Hymne für alle? Welche könnte das sein?

Eine Glosse von Peter Zudeick

Irgendwie hat er ja recht, der Ramelow. Das ist schon komisch mit unserer Hymne. Fängt schon mit der Mucke an. Das ist die Melodie der Kaiserhymne. Österreichisch, wohlgemerkt. "Gott erhalte Franz, den Kaiser." Das klingt ja immer so ein bisschen mit. Und dann der Text, naja, ein fauler Kompromiss. Wir nehmen die dritte Strophe, weil uns die anderen peinlich sind. Merkwürdig.

Die Melodie muss singbar sein

Der olle Papa Heuss wollte ja schon gleich nach Ende des Krieges eine neue Hymne. Hat sich von Rudolf Alexander Schröder was dichten lassen. "Land des Glaubens, deutsches Land, Land der Väter und der Erben, uns im Leben und im Sterben Haus und Herberg, Trost und Pfand." Naja. Gottfried Benn ätzte: "Der nächste Schritt wäre dann ein Kaninchenfell als Reichsflagge." Daraus wurde aber nichts. Schade eigentlich.

Nun wurde ja häufig die "Kinderhymne" von Bertolt Brecht vorgeschlagen, auch jetzt von Ramelow wieder. "Anmut sparet nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein andres gutes Land." Ja, ganz nett. Bloß die Melodie von Hanns Eisler - nicht wirklich singbar.

Und mehrheitsfähig muss es sein

Und das ist ja auch nicht so einfach, was zu finden, womit "sich alle identifizieren und sagen: Das ist meins." Das will der Ramelow ja. Gut, man könnte auf pfiffige Einfälle von ganz früher zurückgreifen: Als Konrad Adenauer in Chicago zu Besuch war, wurde er mit dem Karnevalslied "Heidewitzka, Herr Kapitän" empfangen. Das ist schön schmissig, lässt sich gut runtersingen und tut keinem weh.

Aber es ist doch sehr rheinisch und vermutlich nicht mehrheitsfähig. Genauso wenig wie der Schlager "Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien", der 1949 bei einem Kölner Radrennen als deutsche Hymne geschmettert wurde. Die alliierten Offiziere erhoben sich brav.

Wie wär's mit einem Wettbewerb?

Was wäre das, was alle freudig und inbrünstig mitsingen können? Es müsste was Volkstümliches sein. "So ein Tag, so wunderschön wie heute" oder "Zieht den Bayern die Lederhosen aus". Ist aber vielleicht auch nicht mehrheitsfähig. "Die Gedanken sind frei", eines der beliebtesten deutschen Volkslieder. Steht aber leider unter Revolutionsverdacht. Geht also gar nicht.

Am besten lässt man Udo Lindenberg was schreiben. Oder die Toten Hosen. Oder Helene Fischer. Oder man macht einen Wettbewerb, einen National-Anthem-Contest. Ohne englisch geht's ja nicht. Einzige Vorgabe: Es muss was Ähnliches rauskommen wie "Kein schöner Land in dieser Zeit", aber mit Demokratie und Freiheit und ein bisschen "Wenn hinterm Reichstag zu Berlin die rote Sonne untergeht". Das würde dem Ramelow wohl auch gefallen.

09.05.2019