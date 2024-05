Pfingstmontag in MV: Kunst und Mühlen Stand: 14.05.2024 12:45 Uhr Vor allem das Kunstevent "KunstOffen" und der Deutsche Mühlentag versüßen Einheimischen und Besuchern in Mecklenburg-Vorpommern den Abschluss des langen Pfingstwochenendes.

Über Pfingsten gibt es in Mecklenburg-Vorpommern vor allem für Fans außergewöhnlicher Feste und kreativer Veranstaltungen jede Menge zu entdecken. Bei bunten Märkten, Ausstellungen oder Konzerten finden die meisten Unternehmungslustigen einen Zeitvertreib ihres Geschmacks. Am Pfingstmontag bieten sich vor allem die zahlreichen Veranstaltungen im Rahmen von "KunstOffen" und des Deutschen Mühlentages an.

“KunstOffen” am Pfingstmontag in ganz MV

"KunstOffen" ist der rote, beziehungsweise in diesem Fall eher der gelbe Faden, der sich durch das Pfingstwochenende in Mecklenburg-Vorpommern zieht. Das Kunstevent mit den gelben Schirmen lockt jedes Jahr zu Pfingsten zwischen 700 und 900 Künstler an über 500 Orte ins Land. Besucher können durch Galerien und Ausstellungen schlendern, mit den Künstlern ins Gespräch kommen und teilweise dem Kunstwerk beim Entstehen zu sehen.

Der Deutsche Mühlentag in MV

Am Montag, den 20. Mai 2024, findet deutschlandweit und somit auch in Mecklenburg-Vorpommern der Deutsche Mühlentag statt. Zum Beispiel auf dem Gelände der Stadtmühle in Malchow erwartet die Besucher von 11 bis 15 Uhr das traditionelle Malchower Mühlenfest mit Spaß für die ganze Familie. Es gibt ein Kinderprogramm, Handwerkermarkt, gastronomische Angebote und ein musikalisches Rahmenprogramm. Und auch die Schleifmühle Schwerin lädt zu einem erlebnisreichen Pfingstmontag. Es gibt immer wieder Vorführungen der Schauanlagen, Kunsthandwerk und musikalische Umrahmung.

An den Holländermühlen in Steinhagen und Benz auf Usedom, der Wassermühle in Hanshagen sowie den Bockwindmühlen in Greifswald-Eldena und Pudagla finden Führungen statt und auf Familien wartet ein ganztägiges Programm. In Bretwisch kann außerdem der angeschlossene Gemüsehof Kampe besichtigt werden. Das Mühlenensemble in Woldegk, die Bolter Mühle an der Müritz und die Storkower Bockwindmühle bei Penkun öffnen ebenfalls ihre Pforten. In der Erdholländer Mühle in Wittenburg kann man Getreide selber malen und in der Motormühle in Lübs am Haff können Interessierte Brot im Holzofen backen.

Pfingstmontag im Landkreis Rostock und in der Hansestadt Rostock

Pfingstmarkt, Theater, Kino, Lesungen und vieles Mehr - im Landkreis Rostock und in der Hansestadt gibt es am Pfingstwochenende jede Menge zu erleben, so etwa Pfingstmarkt im Rostocker Stadthafen: Fahrgeschäfte, Buden und Riesenrad - geöffnet vom 17. Mai bis 20 Mai von 11.30 Uhr bis 20 Uhr.

Pfingstmontag 2024 im Landkreis Nordwestmecklenburg

Rund um Grevesmühlen oder Wismar gibt es ebenfalls viele Veranstaltungen, die im Rahmen von “KunstOffen” stattfinden - wie in Beckwitz, wo es neben futuristischen Wabenhäusern in altem Baumbestand und wilden Kräutern auch dekorative Gartengestaltung zu bestaunen gibt. Wer sich jedoch nicht den schönen Künsten hingeben will, kann auch einen Ausflug ins Naturbad Schönberg einplanen - dort wurde am Pfingstsonnabend die Badesaison eingeläutet.

Pfingstmontag 2024 im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Wie wäre es am Pfingstmontag mit einem Ausflug nach Bollewick? Dort wird dieses Jahr das Speckreiten des Ponysportvereins Röbel/Müritz e.V. ausgetragen, das jährlich zahlreiche Reitsportfreunde in die Müritzregion zieht. Ab 11 Uhr gibt es dort ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Reit- und Fahrwettkämpfen.

Pfingstmontag 2024 im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Das Pfingst-Highlight im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist natürlich das Internationale Kleinkunstfestival auf Usedom, das am 18. und 19. Mai stattfindet und Künstler aus aller Welt anzieht: Zauberei, Pantomime, Straßentheater und vieles mehr gibt es dann in Karlshagen, Zinnowitz oder Koserow zu bestaunen.

