NDR Benefizaktion: Selbstgebautes Kajak von Thilo Tautz ersteigern Stand: 12.12.2022 09:26 Uhr "Hand in Hand für Norddeutschland" kommt in diesem Jahr Menschen zugute, die durch den Krieg in der Ukraine in Not geraten sind. Der NDR MV versteigert ein Kajak, das Moderator Thilo Tautz gebaut hat. Hier können Sie mitbieten.

Bei dem Kajak handelt es sich um einen Entwurf der Bootswerft Peenemünde mit dem Typnamen Cisne. El Cisne, spanisch für "der Schwan", ist ein leichtes Einer-Tourenkajak, geeignet für Seen, Flüsse und den Küstenbereich bei gutem Wetter. Das Boot gibt es in einer kurzen und einer langen Variante. Thilo Tautz hat wegen der höheren Tragfähigkeit die lange Version "Cisne L" gebaut. Der Hanseblick "Ferien selbstgemacht - Freizeit-Workshops in MV" zeigt unter anderem die "Geburtsstunde" des Kajaks. Nordmagazin Moderator Thilo Tautz ist der Reporter in dieser Ausgabe.

Weitere Informationen 44 Min Ferien selbstgemacht - Freizeit-Workshops in MV Ob Bootsbau, Schmiedekunst oder Pappmaschee: In Mecklenburg-Vorpommern kann in vielen Workshops "Hand angelegt" werden. 44 Min

Das Kajak können Sie im Rahmen der NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" ersteigern. Vom 12. bis zum 16. Dezember, 19.45 Uhr können Sie Ihr Gebot auf dieser Seite abgeben. Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen.

Die Daten des Kajaks:

Länge: 5,20 Meter

Breite: 59 cm

Gewicht: ca. 18 Kilogramm

maximale Zuladung: 120 Kilogramm

Kunststoff-Schalensitz mit Rückenlehne

Fußstützen

Hand in Hand für Norddeutschland 2022

In diesem Jahr unterstützt der NDR mit Ihren Spenden geflüchtete Menschen aus der Ukraine und Menschen, die durch die Auswirkungen des Krieges besonders benachteiligt sind. Partner von "Hand in Hand für Norddeutschland" sind Diakonie, Caritas und die Tafeln im Norden.

