NDR Benefizaktion: Handsignierten Schuh von Dirk Nowitzki ersteigern Stand: 03.12.2024 19:25 Uhr "Aus einsam wird gemeinsam" lautet das Motto der diesjährigen NDR weiten Benefizaktion “Hand in Hand für Norddeutschland”. Sie wollen diese Aktion unterstützen? Dann können Sie hier den handsignierten Schuh der Basketball-Legende Dirk Nowitzki ersteigern.

Dirk Nowitzki ist der beste Europäer, der jemals in der NBA (National Basketball Association) gespielt hat. Und als erster Europäer wurde er dort im Jahr 2007 zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt. In der ewigen Scorerliste der amerikanischen Basketball-Profiliga steht das "German Wunderkind" als bester Nicht-Amerikaner an sechster Stelle mit 31.560 Punkten. Er ist der einzige Spieler, der seit der Gründung der NBA vor 78 Jahren seine gesamte Karriere in einem einzigen Verein verbracht hat - 21 Jahre bei den Dallas Mavericks. Neben "German Wunderkind" bekam er auch die Spitznamen "Dirkules" und "Dunking Deutschman".

Hier den signierten Basketballschuh von Dirk Nowitzki ersteigern

Sie möchten einen Teil dieser beeindruckenden Sportlerkarriere Ihr Eigen nennen und in Dirk Nowitzkis "Fußstapfen treten"? Dann können Sie vom 9. bis zum 13. Dezember 2024, 19.15 Uhr einen handsignierten Schuh der Basketball-Legende ersteigern und so die rund 80 Bürgerstiftungen im Norden unterstützen, die sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen. Der Schuh der Marke "Nike Air Force 1" - hier in German-Wunderkind-Größe 50,5 - ist eine zeitlose Ikone der Modewelt. Seit 1982 prägt der kultige Sneaker die Basketballszene.

Aktuelles Gebot 0,00 Euro Stand: 09.12.2024, 08:00 Uhr / Ohne Gewähr

Hand in Hand für Norddeutschland 2024: Gegen die Einsamkeit

Der NDR setzt sich seit 2011 mit seiner Programmaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" für wohltätige Zwecke und das Ehrenamt ein - mit dem Ziel, Menschen im Norden zu helfen, die Unterstützung brauchen. Das Motto in diesem Jahr lautet "Aus einsam wird gemeinsam". Die Bürgerstiftungen in den Ländern Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sind Partner der Aktion. Die rund 80 Bürgerstiftungen im Norden bringen Menschen zusammen, sind leicht zugänglich, unterstützen dort, wo die Belastung groß ist und fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Alle Programme berichten im Dezember über die Arbeit der jährlich wechselnden Partnerorganisation und über die Menschen, denen diese Arbeit zugutekommt, und sie rufen zum Spenden auf. Die eingenommenen Spenden werden zu 100 Prozent für Projekte des Partners verwendet.

Weitere Informationen Teilnahmebedingungen für Versteigerung des Basketballschuhs von Dirk Nowitzki Alles, was Sie zur Versteigerung des Basketballschuhs von Dirk Nowitzki für die Benefizaktion Hand in Hand wissen müssen. mehr

Ihre Daten Name: * Ort: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: * Ihr Gebot in Euro Ich biete: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Ihre Daten Name: * Ort: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: * Ihr Gebot in Euro Ich biete: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.12.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Soziales Engagement Basketball