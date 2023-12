"Hand in Hand" bei NDR 90,3 und Hamburg Journal Stand: 02.12.2023 23:59 Uhr Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sammelt auch in diesem Jahr Spenden für einen guten Zweck. In Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung der Lebenshilfe e.V. und den fünf norddeutschen Landesverbänden.

Die Spenden kommen in diesem Jahr für Menschen mit Behinderungen zugute. Mit Hand in Hand in Norddeutschland kann der NDR dazu beitragen, eine Umgebung zu gestalten, die allen Menschen gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht. Bei NDR 90,3 und im Hamburg Journal stellen wir Ihnen verschiedene Hilfsprojekte der Lebenshilfe Hamburg vor und berichten zu vielen Themen rund um die Aktion und den großen Spendentag am 15. Dezember 2023. Gespendet werden kann bis zum 31. Januar 2024.

Mit dem Thema Inklusion wollen wir Bewusstsein dafür schaffen, dass es permanente, temporäre und situationsbedingte Behinderungen gibt und wir alle von einer inklusiven Welt profitieren.