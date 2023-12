"Hand in Hand": 1.860 Euro Spenden beim Volleyball in Schwerin Stand: 10.12.2023 13:08 Uhr Die Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" kommt in diesem Jahr Menschen mit Behinderung zugute. Auch in MV sammelt der NDR Spenden - zum Beispiel in Rostock, Schwerin und Neubrandenburg.

Für die Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" sind bis zum 15. Dezember verschiedene Veranstaltungen im Norden geplant. Auch in MV beteiligen sich Vereine, Firmen, und Privatleute an der Benefizaktion, mit der der NDR wohltätige Projekte der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung unterstützt.

1.860 Euro Spenden beim Volleyball-Match in Schweriner

Beim Bundesliag-Spiel der Volleyball-Damen des Schweriner SC in der Palmberg Arena Schwerin gegen den Dresdner SC versprach der SSC für jeden erfolgreichen Block der Schwerinerinnen 50 Euro für "Hand in Hand" zu spenden. Da dies beim 3:0-Sieg dreizehn Mal gelang, wanderten 650 Euro in den Topf. Der SSC rundete seine Spende jedoch auf 1.000 Euro auf. Mit seinen Spendendosen konnte das Team des NDR Mecklenburg-Studios noch 860 Euro sammeln, sodass insgesamt 1.860 Euro zusammenkamen. Mit dabei waren Roman Schmelter, Sebastian Giebel, Ulli Houschka, Dagmar Lembke und Frauke Rauner sowie die NDR-Antje.

"Runden für den guten Zweck" in der Eishalle Neubrandenburg

Am 13. Dezember dreht Nordmagazin Moderator Thilo Tautz mit Friederike Witthuhn und Martina Scheller in der Eishalle Neubrandenburg Runden für den guten Zweck. Je mehr Runden die drei gemeinsam mit den Eishockeykids der Blizzards skaten, umso mehr Geld spenden Sponsoren für "Hand in Hand".

NDR Moderatorinnen und Moderatoren auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt

Am Nikolaustag war Familientag auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt. Diese Gelegenheit nutzten NDR Moderatorinnen und Moderatoren wie Leif Tennemann, Dörthe Grander, Ralf Markert und Stefan Leyh, um die Werbetrommel für "Hand in Hand" zu rühren. Angelexperte Heinz Galling bot den "Rute raus, der Spaß beginnt"-Kalender zum Sonderpreis an. Für jeden verkauften Kalender gingen drei Euro an "Hand in Hand". Am Ende des Tages kam eine Spendensumme von 960,87 Euro zusammengekommen.

