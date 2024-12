Spende gegen Musikwunsch: Macht mit beim großen Spendentag! Sendedatum: 13.12.2024 06:00 Uhr Diesen Freitag könnt ihr etwas Gutes tun und euch bei NDR 2 euren Lieblingshit wünschen: Die NDR Spendenaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" in diesem Jahr gegen Einsamkeit in unserer Gesellschaft.

Musikwunsch gegen Spende - das ist das Motto am Freitag, dem großen Spendentag. Wir freuen uns auf eure Anrufe! Die Spenden gehen in diesem Jahr an die Bürgerstiftungen im Norden - und eure Musikwünsche in die Radios im Norden!

Am Telefon sitzen Kolleginnen und Kollegen von NDR 2, aus dem ganzen NDR und auch einige Promis - unter anderem haben sich Christian Ehring (Extra3) und Tagesschau-Sprecher Thorsten Schröder angekündigt.

Starke Partner im ganzen Norden: Die Bürgerstiftungen in den Ländern Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg sind in diesem Jahr Partner der Aktion. Die rund 80 Bürgerstiftungen im Norden bringen Menschen zusammen. Sie sind leicht zugänglich, unterstützen dort, wo die Belastung groß ist und fördern den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie wirken lokal vor Ort und stärken Engagement und Ehrenamt.

Selbstverständlich könnt ihr auch danach noch jederzeit spenden, das Spendenkonto bleibt bis ins neue Jahr geöffnet.

Hier könnt ihr jederzeit spenden Alle Informationen zum Spendenkonto der NDR Benefizaktion Mit ihrer Spende helfen Sie den Bürgerstiftungen, sich gegen die Einsamkeit von Menschen einzusetzen. Alle Infos zum Spendenkonto. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 13.12.2024 | 06:00 Uhr