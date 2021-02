ProQuote kritisiert "Männerdomäne Regionalpresse" Frauen in Führung? Dabei hakt es auch im Journalismus teils noch immer gewaltig. Eine neue Studie geht den Gründen nach.

von Daniel Bouhs

Vor zwei Jahren war bereits das Entsetzen groß. Damals hatte Journalistin Anna von Garmissen für den Verein "ProQuote Medien" bereits für die verschiedenen Mediengattungen den "Frauenmachtanteil" ermittelt - mit einer eigenen Formel, die Hierarchieebenen unterschiedlich gewichtet. Damals kam heraus: Während sich bei Zeitschriften Frauen und Männer fast die Waage halten und der Frauenmachtanteil bei öffentlich-rechtlichen Sendern bei immerhin gut 37 Prozent lag, waren Regionalzeitungen mit gerade mal gut 10 Prozent weit abgeschlagen. Nun hat sich von Garmissen bei Kolleginnen in den Verlagen umgehört: Warum ist das so?

"Bei vielen Regionalzeitungen haben sich geschlossene Zirkel gebildet", berichtet von Garmissen aus ihren Gesprächen. Ihre Studie hat sie "Männerdomäne Regionalpresse" betitelt. "Dass Frauen ab einem bestimmten Punkt da auch wirklich nicht reinkommen, auch wenn sich sie wirklich bemühen, haben uns viele Interviewte erzählt." Die Journalistinnen hätten sich dann auch nur im Schutze der Anonymität geöffnet: Die Angst vor Sanktionen sei angesichts der Strukturen oft zu groß.

Neben Machtzirkeln konnte von Garmissen aber auch noch andere Muster erkennen, die es Frauen schwer machten, in Medienhäusern in Führungspositionen zu gelangen. Nicht für alles könnten die Verantwortliche in den Verlagen zu 100 Prozent etwas. Einige Häuser seien etwa zum Sparen gezwungen, da das Geschäft mit der gedruckten Zeitung immer schlechter laufe und zugleich neue Abos für digitale Angebote noch immer nicht gut genug. Das habe auch Folgen für das Personal.

Verhindert Stellenabbau schnelle Gleichberechtigung?

"Es gibt einfach weniger Stellen, in die Frauen aufsteigen könnten", sagt von Garmissen. "Und wenn man einmal eine hat, dann bleibt man auch solange dort, wie es irgendwie geht. Das heißt, ganz oben gibt es auch nicht so viel Fluktuation."

Außerdem bringt die Arbeit für Regionalzeitungen auch spezielle Hindernisse mit: Gerade im Lokalen liegen viele wichtige Termine, bei denen sich auch Redaktionsleitungen zeigen müssen, in den Abendstunden. Neben einigen Zwängen stellt von Garmissen aber auch fest, dass oft offenbar doch schlicht der Wille fehle, Frauen in Führung zu bringen. So könnten Redaktionsabläufe gestrafft oder auch die Arbeit im Homeoffice ermöglicht werden, um es Müttern leichter zu machen.

Mangelnde Flexibilität bei Arbeitsabläufen und -zeiten?

Die mangelnde Flexibilität in einigen Häusern ärgert auch die Vorsitzende von ProQuote, NDR-Redakteurin Edith Heitkämper. "Viele interviewte Frauen erzählen uns auch, dass sie in der Zeit der Corona-Pandemie mit einem Mal trotzdem gute Arbeit leisten können - durch eine flexiblere Gestaltung ihrer Arbeitszeit, ohne diese andauernde Präsenzpflicht in den Redaktionen." Das sei "ein Pfund, mit dem die Verlage letztlich wuchern können" und eine Möglichkeit, Familie und Führungsaufgaben miteinander zu vereinbaren.

Seit ProQuote 2019 den "Frauenmachtanteil" der verschiedenen Mediengattungen berechnet hat, dürfte in einigen Häusern etwas passiert sein. Im NDR sind nach Auskunft der Gleichstellungsbeauftragten aktuell etwa vier von zehn Führungsstellen weiblich besetzt. Von den vier Landesfunkhäusern werden zwei von Direktorinnen geführt. Allerdings stehen in den Chefredaktionen für Radio und Fernsehen jeweils Männer an der Spitze - nachdem zuletzt noch eine Frau das Radio geführt hatte.

Zeitungen im Norden: 5 aus 60+ Titeln mit Frau an der Spitze

Ein Blick in die Zeitungen im Norden zeigt wiederum praktisch keine Bewegung, zumindest ganz oben. Von den mehr als 60 formal eigenständigen Titeln in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern weisen nur fünf in ihren Impressen aktuell an der Redaktionsspitze eine Frau aus.

Die Verlagsgruppe Madsack, der Platzhirsch bei den Regionalzeitungen im Norden, betont allerdings, dass die Redaktionsspitzen seiner Zeitungen "schon länger keine Männerdomänen mehr" seien und dass in den Regionalredaktionen seit Jahren keine Stellen gestrichen wurden.

Es tut sich etwas, es ist aber auch noch etwas zu tun

Tatsächlich führt die "Kieler Nachrichten" mit Stefanie Gollasch eine Chefredakteurin, die zuvor wiederum an der Spitze der "Wolfsburger Allgemeinen" stand. Dort, bei den "Lübecker Nachrichten" und beim konzerneigenen Dienstleister für überregionale Inhalte, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sind zudem Journalistinnen Teil der Chefredaktion. In der Gesamtschau tut sich also etwas. Es ist aber ebenso noch etwas zu tun.

ProQuote-Vorsitzende Heitkämper erkennt an, dass das mit der Gleichstellung nicht immer einfach sei. Doch viele Verleger könnten sich schon stärker bemühen - wenn sie denn auch wirklich mehr Frauen an Redaktionsspitzen sehen wollten. Das sei im Übrigen nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit. Am Ende gehe es auch darum, mit kluger und damit ebenso weiblicher Personalpolitik auch die Interessen und Perspektiven von Frauen in der Berichterstattung nach vorne zu bringen. Immerhin produzierten Verlage doch nicht nur für Leser, sondern auch: für Leserinnen.