"Netzwerk Recherche": Livestream der Diskussionen

Die gefälschten Reportagen von Claas Relotius im "Spiegel" haben das Vertrauen in den Journalismus erschüttert, dabei ist das ein krasser Einzelfall. Bei der Konferenz "Netzwerk Recherche" auf dem Gelände des NDR in Hamburg diskutieren heute und morgen prominente Journalist*innen und Wissenschaftler*innen über die Folgen. Besonders das Format der Recherche steht in der Kritik - wie kann es überarbeitet werden? Wie kann das Vertrauen der Leser zurückgewonnen werden? Was zeichnet guten Journalismus aus? Und wie steht es um die Haltung im Journalismus? Verfolgen Sie die verschiedenen Diskussionen im Livestream:

Programm Livestream 1

11.00 Uhr - Insenzierte Realitäten : Dichtung und Wahrheit im Journalismus

: Dichtung und Wahrheit im Journalismus 12.15 Uhr - Mit Transparenz zur Glaubwürigkeit? Unser Umgang mit Fehlern und Kritik

Unser Umgang mit Fehlern und Kritik 14.15 Uhr - "Sich (nicht) gemein machen" Haltung(en) im Journalismus

Haltung(en) im Journalismus 15.30 Uhr - Relotius und wir Wie groß ist die Verunsicherung?

Wie groß ist die Verunsicherung? 16.45 Uhr - Leuchtturm für besondere publizistische Leistungen

17.30 Uhr - " Der Spiegel" Wenn eine Redaktion durchleuchtet wird

Wenn eine Redaktion durchleuchtet wird 18.45 Uhr - Die große Herausforderung Leadership in der digitalen Medienwelt

Leadership in der digitalen Medienwelt 20.00 Uhr - Reporter Slam

11.00 Uhr - Sensible Daten Überprüfbarkeit datenjournalistischer Recherchen

Überprüfbarkeit datenjournalistischer Recherchen 12.15 Uhr - Doxing von Journalisten

14.15 Uhr - Der Daten-Bias Brauchen wir mehr Diversität im Journalismus?

Brauchen wir mehr Diversität im Journalismus? 15.30 Uhr - Tracking down a most wanted criminal via free open source information

via free open source information 17.30 Uhr - Quick but not dirty Wer hat den besten Datenjournalismus mit den schnellsten Methoden

Wer hat den besten Datenjournalismus mit den schnellsten Methoden 18.45 Uhr - Meetup für Datenjournalisten

