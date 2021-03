Kasia Lenhardt: Gejagt vom Boulevard

Kasia Lenhardt arbeitete als Model und Influencerin. Am 9. Februar, mit 25 Jahren, hat sie mutmaßlich Suizid begangen. Eine Woche zuvor wurde ihre Trennung von Fußballprofi Jerôme Boateng bekannt, worüber der Boulevard ausführlich berichtete. Wie ist das, wenn Medien kommentieren, spekulieren, Vorwürfe weitertragen? ***TRIGGER-WARNUNG*** In diesem Film geht es in Auszügen um Suizid-Gedanken und Depressionen. Falls Sie davon selbst betroffen sind und Hilfe benötigen, dann kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenlosen Hotlines 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222.