Stand: 20.09.2016 15:00 Uhr Industrie verliert PR-Krieg um TTIP von Daniel Bouhs

Hunderttausende Globalisierungskritiker auf den Straßen der Republik, dazu "Achtung, die Chlorhühnchen kommen!"-Videos als Klickmaschinen im Netz: Im Kampf gegen Freihandelsabkommen wie TTIP und CETA zeigen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) dieser Tage eindrucksvoll, wie kampagnenfähig sie inzwischen sind. Für Dirk Popp, der seit Jahren für Unternehmen und Verbände Kampagnen kreiert, ist klar: "NGOs haben in den letzten Jahren eine dramatische Professionalisierung durchlaufen."

VIDEO: Kampf gegen TTIP: Mit Chlorhuhn zum Sieg (5 Min)

Demos wie "ein Popkonzert"

Popp hat sich für ZAPP die Demo gegen die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA in Berlin angesehen und auch die Aktivitäten pro TTIP der Industrie. Sein Fazit der Demo: "Das ist nicht nur ein Happening, das ist wie ein Popkonzert." Die Skeptiker des Freihandels punkteten mit Vereinfachung, hätten ein klares Feindbild und bedienten in ihren Warnungen "einfache Befürchtungen" - etwa den Freihandel als Einfallstor für Gentechnik und die lasche Kontrolle von Lebensmitteln und Medikamenten. Außerdem helfe es den Gegnern "natürlich sehr, wenn politische Prozesse in der Verborgenheit stattfinden" wie bei TTIP und CETA.

Mobilisierung der Anti-TTIP-Bewegung übers Internet

Die Demos hat Campact organisiert, eine Art Agentur der NGO-Szene. Campact-Gründer Felix Kolb spricht von "mächtigen Gegnern - großen Unternehmen und Unternehmensverbänden". Die Demos hätten bis zu 20 Campact-Mitarbeiter vorbereitet. "Da muss man sich irgendwie schon eine gute Strategie überlegen: Wie können wir dafür sorgen, dass die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger in der Entscheidungsfindung berücksichtigt wird?" Dafür könne Campact nicht nur quasi auf Knopfdruck 400.000 Abonnenten bei Facebook mobilisieren, sondern erreiche auch über einen Newsletter 1,8 Millionen Menschen. Kolb: "Wir sind nicht mehr nur auf die normalen, klassischen Medien angewiesen."

Industrie mit überschaubarer PR-Kampagne

Die Industrie wiederum sieht gegen die Kampagnen-Wucht regelrecht blass aus. Sie fährt bislang nur eine sehr überschaubare Kampagne pro TTIP und CETA, mit wenigen Plakat-Motiven und einem einzigen symbolischen Übersee-Container. Vor ihm haben wenige Tage vor den Demos in diversen deutschen Städten vier Industrie-Vertreter für den Freihandel geworben. "Wenn ich mir das anschaue, dann muss ich ehrlich sagen: Das ist wenig Emotionalisierung im Vergleich zum Chlorhühnchen, das eventuell auf meinem Teller landet", kritisiert Kampagnen-Profi Popp.

BDI-Vertreter finden Anti-TTIP-Kampagne populistisch

So zurückhaltend die Industrie mit ihren Pro-TTIP-Kampagnen ist, so zurückhaltend ist sie auch mit Interviews zu diesem Thema. Vertreter des Spitzenverbandes BDI schimpfen zwar in Telefonaten über die Kampagne der Freihandelsgegner - sie sei populistisch statt an Fakten interessiert. Ein Interview will der Bund Deutscher Industrie ZAPP allerdings nicht geben. Immerhin: Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM), eine PR-Agentur einiger Teilverbände, stellt sich der Kritik.

Industrie fehlt Gegensymbol zum Chlorhühnchen

INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr mutmaßt im Interview mit ZAPP, auf die Straße gingen "eben nicht spontan sich zusammenschließende Bürger, sondern professionelle Kampagnen-Organisationen, die sehr, sehr langfristig an Themen arbeiten." Beim Umfang der Industrie-Kampagnen sieht Pellengahr indes kein Defizit. Gleichzeitig räumt er aber auch Schwächen ein: "Wenn es ein Versäumnis gibt, dann ist das zu wenig gemacht worden: Was hat der Einzelne davon, dass es TTIP gibt?", mahnt der INSM-Geschäftsführer. "Es geht nicht um das Chlorhühnchen - und trotzdem ist das Chlorhühnchen irgendwie ein Symbol, weil es abstoßend wirkt und jeder sofort emotional gepackt ist. Da hat die Industrie bisher nicht das Gegensymbol gefunden."

Campact der Erfolgsschlüssel für die NGOs

Kampagnenberater Popp, der bis vor Kurzem die Großagentur Ketchum Pleon gleitet hat, mahnt wiederum: "NGOs vernetzen sich sehr viel schneller als die Industrie, wo die Prozesse sehr viel langsamer sind." Für Popp sei dabei Campact das zentrale Instrument. Jennifer Morgan, die Chefin von Greenpeace International, lobt dann auch Campact gegenüber ZAPP. Die Organisation spiele "eine sehr wichtige Rolle", weil sie die NGO-Szene zusammenbringe. Mit Campact sei hierzulande "eine starke Bewegung" gegen den Freihandel entstanden.

Weitere Informationen SPD steht hinter Gabriels CETA-Kurs Beim SPD-Konvent in Wolfsburg hat eine Mehrheit der Delegierten grundsätzlich für das Abkommen der EU mit Kanada gestimmt und sich damit hinter Gabriel gestellt. Mehr bei tagesschau.de. extern

Dieses Thema im Programm: ZAPP | 21.09.2016 | 23:20 Uhr