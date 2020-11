Die US-Wahlnacht bei ZAPP ZAPP war die ganze Wahlnacht hindurch hinter den Kulissen im ARD-Wahlstudio. Außerdem haben wir die US-Medien beobachtet und Klaus Brinkbäumer im Gespräch um seine Einschätzung gebeten.

Donald Trump spricht von den wichtigsten Wahlen in der Geschichte der USA, beinahe einhundert Millionen wahlberechtigte Amerikaner haben bereits vor dem Wahltag ihre Stimme abgegeben und auch in Deutschland lässt kaum jemanden die Entscheidung in den USA kalt: Die Bedeutung und das große Interesse war für die ARD ausschlaggebend, die Wahl mit einer Live-Sendung im XXL-Format eine ganz Nacht durch zu begleiten.

Links US-Wahl: Hängepartie zwischen Joe Biden und Donald Trump Bei der Präsidentschaftswahl ist die Stimmauszählung in einigen Bundesstaaten noch nicht abgeschlossen. Der aktuelle Stand bei tagesschau.de. extern

ZAPP war die ganze Nacht dabei

Corona warf die Pläne, komplett aus den USA zu senden, sehr schnell über den Haufen. Stattdessen hat das Erste zehn Stunden live aus Hamburg mit Gesprächsgästen, Hochrechnungen und zahlreichen Schalten in die USA gesendet. Dort sind elf Reporterinnen und Reporter im ganzen Land unterwegs, um "das Ohr am amerikanischen Wähler" zu haben, wie Redakteur Clas Oliver Richter erklärt.

ZAPP wiederum hat ein Team zu dieser Mammut-Produktion geschickt. Unter Einhaltung strenger Corona-Maßnahmen können wir einen Blick hinter die Kulissen werfen und mit den Beteiligten sprechen. Wie moderiert man zehn Stunden durch? Wie plant man das Unplanbare? Was passiert, sollte es in den USA zu Ausschreitungen kommen? Und wie geht man mit den eigenen Hoffnungen im Hinblick auf diese Wahl um?

Was machen US-Medien?

Außerdem hat ZAPP die Berichterstattung in den amerikanischen Medien beobachtet: Diese sind ähnlich wie die gesamte amerikanische Bevölkerung tief gespalten. Im Zentrum der ZAPP-Beobachtungen stehen Fox News als eines der größten Networks auf der Seite des Präsidenten und CBS als liberale Stimme. CBS erhielt im Oktober 2020 große Aufmerksamkeit, als der Präsident die Aufzeichnung eines Interviews im Weißen Haus für das Format "60 Minutes" abbrach. Seine Begründung: Die "Fake-News-Medien" würden ihn wieder einmal schlecht behandeln. Welche Bilder zeichnetenn die amerikanischen Networks von dieser Nacht?

Weitere Informationen US-Wahl 2020: Eine Wahlnacht wie noch nie zuvor Zwischen Pandemie, Falschinformationen und politischem Chaos: Die US-Wahl stellt Medien vor völlig neue Herausforderungen. mehr

Interview mit Klaus Brinkbäumer

Die Spaltung der US-Gesellschaft und der Medien beobachtet der Journalist Klaus Brinkbäumer mit Sorge. Für die Dokumentation "Im Wahn" gemeinsam mit Stephan Lamby hat er in den letzten Monaten immer wieder die USA besucht. Mit ZAPP-Moderator Constantin Schreiber spricht er über die Berichterstattung, seine Einschätzungen der Ergebnisse und die Folgen der Wahl.