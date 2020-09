Erste Sahne - Norddeutsche Bundesligisten

An "König Fußball" und auch Handball führt im Sportclub kein Weg vorbei. Als Sportredaktion ist uns jedoch bewusst, dass der Norden auch in anderen Sportarten eine Vielzahl an hervorragenden Athleten in den höchsten Spielklassen zu bieten hat. Ihnen möchten wir im Rahmen unserer wöchentlichen Sportclub-Sendung am Sonntagabend mehr Aufmerksamkeit schenken. Hier finden Sie Beiträge und weiterführende Informationen zu unserer Rubrik "Erste Sahne - Norddeutsche Bundesligisten".

Ideen, Anregungen? Immer her damit. Schreiben Sie uns mit dem Stichwort "Erste Sahne" an sport-tv@ndr.de.