Das DFB-Pokal-Wunder des FC St. Pauli

Frank Fechner, damals Geschäftsführer des FC St. Pauli, erinnert sich an den Sommer 2005. Den Sommer, bevor die rettende B-Serie begann. Was geschah war nicht nur sportlich einmalig, sondern auch lebensrettend für den stolzen FC St. Pauli. In acht Monaten und fünf DFB-Pokalrunden verhinderte die Regionalligamannschaft, dass "der Verein von der Fußball-Landkarte verschwindet", ordnet Fabian Boll ein. Der FC St. Pauli warf vier höherklassige Mannschaften aus dem Wettbewerb. Nach Siegen gegen Burghausen, Bochum, Berlin und Bremen war erst im Halbfinale gegen die Bayern Schluss.