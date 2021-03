Ali boxt gegen Frazier: Der Jahrhundertkampf von 1971

Es ist eine dieser legendären Nächte. Box-Fans auf der ganzen Welt sitzen im Kino oder vor dem Fernseher, um den Kampf live zu sehen. New York, 8. März 1971: Joe Frazier, amtierender Weltmeister, steigt gegen Muhammad Ali, der selbsternannte "Größte aller Zeiten", der jahrelang nicht hatte boxen dürfen, in den Ring. Der Film beleuchtet die radikale politische Haltung von Muhammad Ali, geprägt von seiner Mitgliedschaft in der Nation of Islam und der Verehrung von deren Kopf Elijah Muhammad.