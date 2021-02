Folge 212: "Wahlkampf" Stand: 11.02.2021 11:07 Uhr Zwei Teams treten bei der Schulsprecher-Wahl gegeneinander an. Auch Pippa ist mit ihrem Team dabei. Plötzlich werden schmutzige Gerüchte verbreitet und die Pfefferkörner beginnen zu ermitteln.

Am Astrid-Lindgren-Gymnasium steht die Wahl des Schulsprecher-Teams an - und auch Pippa stellt sich, gemeinsam mit ihren Mitschülern Paula und Fritz, zur Wahl. Das One-World-Team setzt auf Ökologie: verstärkten Klimaschutz und weniger Verpackungsmüll am Schul-Kiosk.

Ihr größter Konkurrent ist das Digital-Future-Team. Als nach und nach Pippa, Paula und Fritz auf immer perfidere Art öffentlich verleumdet werden, liegt der Verdacht nah, dass die Schuld beim Konkurrenz-Team zu suchen ist.

Jonny erfährt unterdessen, dass seine Mutter als Lehrerin ausgerechnet an seiner Schule anfängt - und zu allem Überfluss scheint sich Lou von den Digital-Future-Jungs beeindrucken zu lassen. Aus Frust begeht er einen schweren Fehler - und bringt damit nicht nur die Ermittlungen der Pfefferkörner durcheinander.



Erstausstrahlung am 27. Februar 2021 um 8.50 Uhr im Ersten.

