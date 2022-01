Folge 227: Helden lügen nicht Sendedatum: 12.02.2022 08:50 Uhr Rafa soll ein Referat über Alltagshelden halten, er hat sich für seinen Vater, den Polizisten entschieden. Doch der verhält sich merkwürdig. Macht er gemeinsame Sache mit Verbrechern?

Das kann er jedoch unmöglich seinen Freunden anvertrauen – und so ermitteln Jet, Milan, Pippa und Lou zunächst allein in ihrem neuen Fall: eine blinde Amerikanerin wurde Opfer eines gemeinen Überfalls, bei dem ihr ihre wertvolle Hightech-Brille inklusive Sprachsteuerung von den Augen gerissen und vermutlich zerstört wurde. Doch die Brille ist nirgends auffindbar; ihre einzige Spur ist das gute Gehör des Opfers, das sie zu einer Verbrecherbande im Hafen führt, die einen dubiosen Handel mit einem Holländer betreibt. Weder Rafa noch die anderen Pfefferkörner ahnen, dass sie an demselben Fall arbeiten....

