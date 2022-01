Sendedatum: 29.01.2011 08:40 Uhr Folge 91: Käufliche Intelligenz

Als sich Lina mit der als Streberin verschriehenen Solveig in der Schule zu einer Projektarbeit trifft, läuft Solveig wie in Trance an ihr vorbei direkt auf die Straße. Lina kann sie gerade noch vor einen heranrasenden Laster retten.

Im Krankenhaus erinnert sich das Mädchen an nichts. Sind Drogen im Spiel? Als die Pfefferkörner Solveigs Spind aufgebrochen vorfinden, sieht Lina ihren Verdacht bestätigt. Sie setzen sich auf die Spur eines Pärchens, das mit Pillen handelt.

Lina wagt eine riskante Undercover-Operation: Als vorgebliche Käuferin macht sie sich an die Verdächtigen heran. Sie findet heraus, dass sie mit illegalen und gefährlichen "Intelligenzpillen" handeln. Solveig hat sich die Pillen verschafft, um den hohen Leistungsansprüchen ihrer Mutter gerecht zu werden. Doch dann geht alles schief. Lina fliegt auf und der Dealer rast mit ihr davon. Eine brenzlige Situation. Zum Glück ergreift Emma die Initiative und holt Unterstützung von völlig unerwarteter Seite.

Erstsendung am 29. Januar 2011 um 8.40 Uhr im Ersten.

Dieses Thema im Programm: Das Erste | Die Pfefferkörner | 29.01.2011 | 08:40 Uhr