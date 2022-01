Sendedatum: 13.06.2009 08:40 Uhr Folge 75: Zarina

Zarina, die 14jährige Tochter eines pakistanischen Geschäftspartners der Krogmanns, ist plötzlich verschwunden. Das kann sich niemand erklären, wo sie doch mit ihrer Familie kurz davor stand, eine Urlaubsreise nach Pakistan zu machen, auf die sich Zarina sehr gefreut hat.

Die Pfefferkörner entdecken das verängstigte Mädchen im Hauptquartier, versprechen ihr aber, sie nicht an ihre Eltern zu verraten. Denn Zarina möchte angeblich unbedingt in Hamburg bleiben, um ihre Ferien bei einer Freundin verbringen zu können. Yeliz allerdings glaubt ihr nicht und ist wie die anderen Pfefferkörner schockiert, als sie bei ihren Nachforschungen den wahren Grund für Zarinas Flucht erfährt: Zarina soll in Pakistan mit ihrem Cousin zwangsverheiratet werden.

Für die Pfefferkörner ist klar: Gegen ihren Willen darf Zarina nicht heiraten! Bald zeigt sich aber, dass für Zarina die ganze Geschichte viel komplizierter ist, weil sie ihre Familie auf keinen Fall enttäuschen möchte. Die Pfefferkörner müssen sich entscheiden, ob sie eine Rettungsaktion gegen Zarinas Willen starten...

Erstsendung am 13. Juni 2009 um 8.40 Uhr im Ersten

